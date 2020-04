Precintan la dirección del Sedes y Gobernadora anuncia recurso de inconstitucionalidad

La oficina de la Dirección del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba fue precintada este viernes, luego de que el director posesionado por el Ministerio de Salud, Miguel Ángel Delgado Koriyama, intentara asumir funciones, pero no encontró en el lugar a la autoridad saliente, Eddy Calvimonte. La gobernadora Esther Soria expresó su molestia por el cambio y anunció un recurso de inconstitucionalidad.

Representantes del Ministerio de Salud indicaron que realizaron el precintado para evitar que se retiren documentos. “Hemos notificado a las 8:40 con la Resolución Ministerial y hemos esperado hasta las 11 para venir a la oficina y no había nadie. Ante ese hecho se ha recurrido a los funcionarios de bienes de la institución, han inventariado y se colocó el precinto esperando la entrega formal de la documentación. Es sólo un precinto, no es una anotación preventiva”, dijo la colaboradora del director posesionado por el Ministerio, Carmen Sánchez.

Calvimonte no quiso referirse demasiado al tema. Aclaró que no se encontraba en su oficina, pues estaba informando sobre las acciones del Sedes. “Yo estoy aquí para coordinar y trabajar contra el coronavirus (…) Después de ver qué ha pasado voy a conversar con la prensa. Yo había salido para informar las acciones contra el Covid-19, no fue a pasear”.

Recurso de inconstitucionalidad

La gobernadora Soria manifestó su molestia por el nombramiento y anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad en contra. “La Resolución Ministerial 196 es ilegal, es inconstitucional. Nosotros vamos a interponer todas las acciones que corresponde a los entes pertinentes. En primer lugar vamos a hacer respetar las autonomías (...) Es como si yo hiciera que renuncie el Ministro de Gobierno, no es mi competencia y lo mismo en esta situación”, manifestó Soria.

Asimismo, acusó de machistas a algunos ministros de la presidenta Jeanine Áñez y señaló que ellos estarían imponiendo este tipo de decisiones a la primera mandataria del país.

“Insto a la presidenta Áñez a que reflexione, es una mujer igual que yo; que actúe con la razón y el corazón. Que no se deje manejar con sus ministros, porque algunos son muy machistas (…) Yo creo que esto no es lo que ella piensa, sino que es obra de algunos ministros que le imponen a la presidenta. Tome sus decisiones presidenta”, reprochó Soria.

Agregó que las reuniones de coordinación van a continuar a favor de la lucha contra el coronavirus. “Hay regiones que me han pedido que convoque al delegado presidencial y lo vamos a hacer”.

Al concluir sus declaraciones, la gobernadora abandonó molesta las instalaciones del Sedes y sólo dijo “que me llame el Ministro (Oscar) Mercado (de Trabajo)”. Estaba acompañada por Calvimonte. En la puerta continuaba pegado el precinto.

En tanto, en la sala de reuniones se encontraba el director recientemente posesionado, quien mantuvo una reunión con sindicatos de trabajadores en salud y el delegado del Ministerio.

Delgado fue posesionado por una Resolución del Ministerio de Salud en un cargo que es de competencia de la Gobernación.

“La visión estratégica del manejo de la epidemia no está bien establecido. Estamos corriendo detrás del virus, no nos estamos adelantando (…) Yo voy a responder ante las necesidades de la población en la lucha por el coronavirus”, dijo Delgado.

Delgado indicó que su trabajo se enfocará en resolver las falencias en la lucha contra el coronavirus. El epidemiólogo pide predisposición a la Gobernación para coordinar, pero indica que responderá a las necesidades de la población de manera prioritaria.