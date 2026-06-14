Organizadores califican de exitosa la campaña para motivar donación de sangre

Cochabamba
Jaqueline Vargas
Publicado el 14/06/2026 a las 6h06
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En conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre 14 de junio, decenas de personas acudieron ayer a la campaña organizada por el Banco de Sangre Referencial Departamental de Cochabamba en la plaza de las Banderas. 

Estudiantes

La actividad reunió a estudiantes universitarios, familias, grupos de amigos e instituciones que se sumaron voluntariamente para contribuir al abastecimiento de sangre en el departamento.

La jornada se desarrolló desde las 09:00 hasta las 16:00 y se observó una constante afluencia de donantes, quienes realizaron filas para participar en esta iniciativa solidaria destinada a fortalecer las reservas de sangre y salvar vidas.

Campaña anual

La directora del Banco de Sangre Referencial Departamental de Cochabamba, María Luisa Herrera, explicó que esta campaña se realiza cada año con el objetivo de promover la donación voluntaria y fortalecer las reservas de sangre. Añadió que, pese al contexto de conflictividad social que atraviesa el país, la respuesta de la población fue positiva y permitió alcanzar una importante participación ciudadana.

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