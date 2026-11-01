La magia del terror
El paseo del Prado se llenó anoche de color, creatividad y diversión. Familias y grupos de amigos se reunieron para celebrar Halloween con disfraces originales, personajes terroríficos y propuestas que conviertieron la Noche de Brujas en una fiesta de imaginación y alegría.
Zombis, catrinas, brujas, calaveras, vampiros, cleopatras, magos y monstruos desfilaron ayer por El Prado con trajes espectaculares para vivir la magia de Halloween.
La celebración de Halloween transformó El Prado, el pasaje Portales y El Pueblito en un mundo terrorífico y donde los personajes desafiaron a los humanos con el “trato o truco” para no asustarlos.
El alcalde Manfred Reyes Villa participó en el desfile de El Prado disfrazado de mago. Fue una noche para desafíar al miedo.