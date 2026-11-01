La magia del terror

El Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba (GADC) realizó este viernes el primer Concurso de Coplas denominado “Encarnación Lazarte” organizado desde la Dirección Departamental de Culturas y... Ver más La Gobernación premia a los ganadores del concurso de coplas "Encarnación Lazarte"

La Alcaldía de Cochabamba envió anoche cisternas con agua y forraje para los animales de Pasorapa para apoyar a las familias afectadas por la sequía. El alcalde Manfred Reyes Villa coordinó el... Ver más Alcaldía de Cochabamba lleva cisternas y forraje a Pasorapa para mitigar la dura sequía

A un día de Halloween, la noche del 31 de octubre, los espacios públicos y tiendas ofrecen los disfraces más buscados para la Noche de Brujas para negociar el truco o trato, que es la broma o... Ver más Festejan Halloween 2026. Los disfraces más buscados para la noche más terrorífica