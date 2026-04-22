YPFB tuvo 16 presidentes en 20 años

Una muestra de la crisis que atraviesa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) las últimas dos décadas es la cantidad de presidentes que ha tenido desde 2006, cuando el entonces gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) anunció su “refundación”.

Según una sistematización realizada por el analista en Hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, desde 2006 hasta este miércoles hubo 16 máximas autoridades ejecutivas en la estatal petrolera.

Adem{as, todos sus presidente ejercieron el cargo en calidad de interinato.

Aunque la norma no lo establece, mínimamente cualquier autoridad debe cumplir una gestión de cinco años, idealmente diez, señaló Velásquez, a la consulta de CORREO DEL SUR.

“Lo razonable son cinco años, pero hemos tenido casos con seis meses de gestión; no hay nada que se pueda hacer en tan corto plazo”, indica.

Esta es la lista de presidentes de YPFB en las últimas dos décadas:

Jorge Alvarado (2006)

Juan Carlos Ortiz (2006)

Manuel Morales Olivera (2007)

Guillermo Aruquipa (2007)

Santos Ramírez (2008)

Carlos Villegas (2009-2015)

Guillermo Achá (2015-2017)

Oscar Barriga (2017-2019)

José Luis Rivero (2019)

Herland Soliz (2019-2020)

Richard Botello (2020)

Katia Diederich (2020)

Wilson Zelaya (2020-2021)

Armin Dorgathen (2021-2025)

Yussef Akly (2025)

Claudia Cronenbold (2026)