La Alcaldía de La Paz lanza el programa “Yo te lo pago” para cobro de impuestos

Economía
Guillermo Nina
Publicado el 19/10/2026 a las 8h06
ESCUCHA LA NOTICIA

Las deudas tributarias con el municipio de La Paz superan los 3.000 millones de bolivianos por concepto de inmuebles, vehículos y actividades económicas.

El municipio paceño necesita recuperar esos fondos y es por eso que logró que se congelen las cuentas bancarias de las personas que mantienen deudas, pero ahora coordina con el sistema financiero que estos contribuyentes accedan a préstamos para honrar sus obligaciones con el programa ‘Yo te lo pago’.

El alcalde César Dockweiler dio a conocer que, por medio de la Administración Tributaria Municipal (ATM), se dispusieron algunas facilidades para que los contribuyentes paguen sus deudas, por lo que ofrecen una serie de opciones, mientras se descentraliza la atención al público. Una de las primeras acciones es el pago directo, además de facilidades de pago administrativo de dos a tres años de plazo. En este caso, los contribuyentes deben presentarse en las oficinas de la ATM para firmar un plan de cuotas, cuyo monto no podrá ser inferior a 200 bolivianos por mes.

Otra de las opciones, que aún está en proceso, consiste en que los contribuyentes accedan a financiamiento bancario para cubrir la deuda.

Dockweiler explicó que el programa ‘Yo te lo pago’ busca comprometer a las personas que mantienen impuestos devengados.

El programa es válido para los impuestos por inmuebles, vehículos y actividades económicas.

La ATM también habilitará más ventanillas para la atención al cliente, además descentralizará la atención para facilidad de los contribuyentes, por lo que las personas podrán pagar sus obligaciones en oficinas de Catastro como en todas las subalcaldías, lo que evitará aglomeraciones en el edificio central. Además, la administración edil sumará el canal digital con la implementación de un chatbot oficial para la actualización de datos de contacto y consultas de los contribuyentes.

El propósito es evitar que algún deudor de impuestos pueda argumentar que no encontró la forma de ponerse al día a causa de complicaciones burocráticas o trabas de la gestión municipal.

Dockweiler también informó que después de realizar gestiones ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) se logró reducir el tiempo de descongelamiento de cuentas de 15 días a un plazo máximo de 72 horas después de que se regularice la deuda o se suscriba el plan de pagos. “Existe la posibilidad que el descongelamiento de cuentas se haga en 24 horas, con la finalidad de dar facilidades a los contribuyentes que enfrentan este problema actualmente”, manifestó.

“Nosotros no somos los que instruimos congelamiento de cuentas. Lo que nosotros hemos generado es un proceso de cobro de las deudas”, explicó

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Urioste posesionará este lunes a los nuevos fiscales departamentales en Sucre
2
Ministro de Defensa perfila reunión de altos mandos militares de Bolivia y Chile
3
Protestas por costo de vida, vivienda y educación se extienden en Europa
4
El Wushu consolida su crecimiento en América
5
Tras aprehensión de Condori, Lara pide no usar el disenso para perseguir

Lo más compartido

1
Comunicado TSK Bolivia
2
Maestros urbanos anuncian paro de 24 horas y no habrá clases el viernes
3
Parque temático de hielo y nieve más grande del mundo se ampliará hasta alcanzar tamaño récord
4
Evistas se movilizarán si el Gobierno no repone subvención al diésel en siete días
5
Urioste posesionará este lunes a los nuevos fiscales departamentales en Sucre

Más en Economía

18/10/2026
Ven difíciles las salidas a la crisis gasífera del país
Las consecuencias de una crisis hidrocarburífera por escasez de gas y que obligaría a Bolivia a importar este insumo van mucho allá de las afectaciones la...
Ver más
18/10/2026
Gas en Bolivia, auge y caída de un recurso que se termina
Expertos en temas de hidrocarburos, empresas dedicadas a a explotación de gas, el propio Gobierno y otros actores ligados a la actividad económica coinciden...
Ver más
Bolivia lleva más de un siglo dependiendo de los recursos naturales. La plata de Potosí, el estaño, el petróleo y el gas marcaron su economía.
Ver más
18/10/2026
Bolivia y el desafío de diversificar su economía
En Bolivia cada persona consume alrededor de 21 a 23 kilos de carne de res al año, lo que la convierte en la segunda que más se come después del pollo. En 2017, el país exportaba apenas 2.457...
Ver más
18/10/2026
INE: cae la producción de carne de res, pero crece exportación a varios países
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca Oller, y representantes del Transporte Nacional e Internacional de Hidrocarburos y GLP, suscribieron esta semana...
Ver más
18/10/2026
YPFB y cisterneros acuerdan ajustes de fletes
El Banco Central de Bolivia (BCB) descartó este sábado que vuelvan a aplicarse los llamados “corralitos”, restricciones a los ahorros en dólares, y que tampoco se repetirán las operaciones de...
Ver más
17/10/2026
BCB asegura que no se repetirán los “corralitos” en dólares ni el empeño de reservas de oro
En Portada
19/10/2026 País
Fiscalía imputa a Nilton Condori por dos delitos y pide enviarlo a Chonchocoro
La Fiscalía de La Paz ha presentado imputación formal contra el senador Nilton Condori por los delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo, por lo...
vista
19/10/2026 País
Urioste posesiona a los nuevos fiscales departamentales en un acto en Sucre
El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, designó hoy lunes nueve fiscales departamentales para Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz,...
vista
19/10/2026 País
Nilton Condori se acoge al silencio y no declara tras su aprehensión
El abogado Giaco Conde informó que el senador Nilton Condori se acogió a su derecho al silencio y no brindó su declaración informativa, luego de su aprehensión...
vista
19/10/2026 Mundo
Francia reconoce "pérdida de control" de la policía en protestas
El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, "presentó al presidente su renuncia" el domingo, indicó el Elíseo en un comunicado. "Teniendo en cuenta la...
vista
19/10/2026 Mundo
Florida emite una orden de arresto por asesinato contra Raúl Castro
Una jueza de Miami (Estados Unidos) autorizó el viernes reciente una orden de arresto contra el líder cubano Raúl Castro al encontrar causa probable para...
vista
19/10/2026 País
Urioste posesionará este lunes a los nuevos fiscales departamentales en Sucre
El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, posesionará este lunes 19 de octubre a los nuevos fiscales departamentales, en un acto programado...
vista
Actualidad
La Fiscalía de La Paz ha presentado imputación formal contra el senador Nilton Condori por los delitos de instigación...
Ver más
19/10/2026 País
Fiscalía imputa a Nilton Condori por dos delitos y pide enviarlo a Chonchocoro
Una jueza de Miami (Estados Unidos) autorizó el viernes reciente una orden de arresto contra el líder cubano Raúl...
Ver más
19/10/2026 Mundo
Florida emite una orden de arresto por asesinato contra Raúl Castro
El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, designó hoy lunes nueve fiscales departamentales para...
Ver más
19/10/2026 País
Urioste posesiona a los nuevos fiscales departamentales en un acto en Sucre
Mediante sus redes sociales, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, perfiló este domingo la organización de una...
Ver más
19/10/2026 País
Ministro de Defensa perfila reunión de altos mandos militares de Bolivia y Chile
Deportes
Hugo Dellien disputó ayer la final del torneo cruceño, donde tuvo un gran duelo con el brasileño Thiago Seyboth y...
Ver más
19/10/2026 Tenis
Pese a gran desempeño en el Bolivia Open, Dellien no logra el campeonato
FC Universitario comenzó con fuerza y aprovechó sus oportunidades para derrotar por 2-1 a San Antonio, ayer en el...
Ver más
18/10/2026 Fútbol
Universitario toma aire con un triunfo ante San Antonio
El tenista boliviano Hugo Dellien buscará este domingo consagrarse bicampeón del Bolivia Open, el torneo Challenger 75...
Ver más
18/10/2026 Multideportivo
Dellien avanza a la final y busca el bicampeonato del Bolivia Open
El joven boliviano tuvo una gran semana en Cochabamba y llegó a la final de singles en su categoría.
Ver más
17/10/2026 Tenis
Sebastián Chang logra el subcampeonato en Sub-16 del Cóndor de Plata
Tendencias
Hans Robert Lange Rodríguez hizo historia al convertirse en el primer chef de origen boliviano en recibir una estrella...
Ver más
12/10/2026 Cocina
El chef estrella Michelin Hans Lange reinventa el pique macho en Essen
Los Llanos de Moxos, conocidos localmente como las sabanas del Beni, son uno de los puntos de parada más concurridos...
Ver más
12/10/2026 Medio Ambiente
Llanos de Moxos. Más del 40% de los playeros acanelados del mundo pasan cada año por allí
Doble Click
La agenda cultural  de Cochabamba en la semana 43 de 2026 tiene en agenda el desarrollo de la 5ta Bienal Internacional...
Ver más
19/10/2026 Cultura
Agenda: La 5ta Bienal Internacional de la Acuarela atrae la atención
La poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2026,...
Ver más
19/10/2026 Cultura
Las 19 mujeres que transformaron la literatura con el Premio Nobel
Querido amigo, pongo tu nombre al frente de este Prólogo, publicado ahora en la prensa a manera de reseña literaria,...
Ver más
19/10/2026 Cultura
Los vértigos de un egiptólogo en Egipto
Chakana Teatro brilló con luces propias en el trigésimo quinto Premio Nacional de Teatro Peter Travesí, conquistando...
Ver más
18/10/2026 Cultura
Ariel Muñoz, de Chakana Teatro: el teatro hace preguntas, debe hacerlas