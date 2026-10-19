La Alcaldía de La Paz lanza el programa “Yo te lo pago” para cobro de impuestos

Las deudas tributarias con el municipio de La Paz superan los 3.000 millones de bolivianos por concepto de inmuebles, vehículos y actividades económicas.

El municipio paceño necesita recuperar esos fondos y es por eso que logró que se congelen las cuentas bancarias de las personas que mantienen deudas, pero ahora coordina con el sistema financiero que estos contribuyentes accedan a préstamos para honrar sus obligaciones con el programa ‘Yo te lo pago’.

El alcalde César Dockweiler dio a conocer que, por medio de la Administración Tributaria Municipal (ATM), se dispusieron algunas facilidades para que los contribuyentes paguen sus deudas, por lo que ofrecen una serie de opciones, mientras se descentraliza la atención al público. Una de las primeras acciones es el pago directo, además de facilidades de pago administrativo de dos a tres años de plazo. En este caso, los contribuyentes deben presentarse en las oficinas de la ATM para firmar un plan de cuotas, cuyo monto no podrá ser inferior a 200 bolivianos por mes.

Otra de las opciones, que aún está en proceso, consiste en que los contribuyentes accedan a financiamiento bancario para cubrir la deuda.

Dockweiler explicó que el programa ‘Yo te lo pago’ busca comprometer a las personas que mantienen impuestos devengados.

El programa es válido para los impuestos por inmuebles, vehículos y actividades económicas.

La ATM también habilitará más ventanillas para la atención al cliente, además descentralizará la atención para facilidad de los contribuyentes, por lo que las personas podrán pagar sus obligaciones en oficinas de Catastro como en todas las subalcaldías, lo que evitará aglomeraciones en el edificio central. Además, la administración edil sumará el canal digital con la implementación de un chatbot oficial para la actualización de datos de contacto y consultas de los contribuyentes.

El propósito es evitar que algún deudor de impuestos pueda argumentar que no encontró la forma de ponerse al día a causa de complicaciones burocráticas o trabas de la gestión municipal.

Dockweiler también informó que después de realizar gestiones ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) se logró reducir el tiempo de descongelamiento de cuentas de 15 días a un plazo máximo de 72 horas después de que se regularice la deuda o se suscriba el plan de pagos. “Existe la posibilidad que el descongelamiento de cuentas se haga en 24 horas, con la finalidad de dar facilidades a los contribuyentes que enfrentan este problema actualmente”, manifestó.

“Nosotros no somos los que instruimos congelamiento de cuentas. Lo que nosotros hemos generado es un proceso de cobro de las deudas”, explicó