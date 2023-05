Juicio contra Presidente de Ecuador se define hoy

El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Virgilio Saquicela, convocó a sesión del pleno para hoy luego de que la Comisión de Fiscalización del Legislativo no lograra aprobar un informe que recomendaba el archivo del juicio.

Saquicela convocó a la sesión para conocer unos memorandos remitidos por la mencionada Comisión, en los que ratifica que no se alcanzó a aprobar el informe que preparó sobre el trámite del juicio. El titular del Legislativo ha explicado que se aplicará el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que encarga al pleno de la Asamblea el conocimiento de una ley o un procedimiento parlamentario que no haya podido ser resuelto por las comisiones legislativas. Así, como la Comisión de Fiscalización no logró el sábado aprobar el borrador del informe, los 137 legisladores deberán decidir si avanza o no.

Votos requeridos

Para avanzar con el juicio de censura se necesitan 70 votos, una cifra que el analista político César Ulloa, cree que podría lograr la oposición. Opinó que mañana la Asamblea Nacional podría desconocer que cuatro de los nueve integrantes de la Comisión de Fiscalización presentan un informe en el que señalan “que no hay la causal probada en temas de peculado”.

Para aprobar el fallo contra Lasso se necesitan 92 votos, que no lograría la oposición.

“Mañana va a haber votos” para continuar el juicio, dijo Ulloa a Efe al especular que, no obstante, en la siguiente instancia, en la que Lasso debe comparecer, la oposición no lograría los 92 votos necesarios para la destitución.