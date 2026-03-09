Trump dice que guerra en Irán está "prácticamente terminada"

Deutsche Welle
Publicado el 09/03/2026 a las 17h17
ESCUCHA LA NOTICIA

El presidente estadounidense Donald Trump declaró este lunes al canal CBS que la guerra está "prácticamente terminada", ya que las fuerzas del régimen de Irán se encuentran muy reducidas con la ofensiva en su contra.

En una entrevista telefónica, el líder de la Casa Blanca señaló que el conflicto está "muy avanzado" respecto al calendario de cuatro a cinco semanas que se había fijado anteriormente.

"No tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea. Sus misiles están dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluyendo su fabricación. Si nos fijamos, no les queda nada. No les queda nada en términos militares", explicó.

Trump también amenazó al gobierno islámico si intentaba cerrar el estrecho de Ormuz, la vía marítima en la que el tránsito de petroleros se ha detenido prácticamente, lo que disparó los precios de la energía en todo el mundo, y apuntó que estaba "pensando en tomar el control" de esa zona.

Además, tuvo pocas palabras sobre el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, elegido para reemplazar a su abatido padre Ali Jamenei.

"No tengo ningún mensaje para él. Ninguno, en absoluto", manifestó Trump. En otra entrevista con el diario New York Post, expresó que no estaba "contento" con el nombramiento.

