Conscripto deserta por presunto maltrato de sus superiores en Guayaramerín

El marinero Alex N.M. de 19 años, originario del departamento de La Paz, desertó hoy de un recinto militar, en la provincia Antonio Vaca Diez, del municipio beniano de Guayaramerín.

Según la denuncia del joven recibía maltratos por parte de oficiales superiores, los comunarios de la región evitaron que personal de esa institución tratará de reinsertarlo a la fuerza, informó Éxito Noticias.

“Me maltratan mucho a mí, me han quitado todo por eso me quería ir, cuando me han agarrado me pisaron de aquí (señalando a su cuello) durante unos 30 y 50 segundo. El subteniente Flores me agrede a mi nomás”, declaró.

Una vez en el hospital, el soldado fue sometido a una revisión medica, donde se constató que recibió varios golpes en brazos y el torax anteriormente, según publicó Éxito Noticias.

Ejército rechaza maltrato

El Comando General del Ejército, mediante un comunicado, rechazó hoy el supuesto maltrato del soldado.

"(Se) rechaza enfáticamente las versiones que circulan en las redes sociales sobre un supuesto maltrato al soldado Alex Nina Mamani, mismo que cumplía su servicio a la Patria en el Regimiento de Infanteria-17 'Duque de Caxias', con base de operaciones en la ciudad de Guayaramerín", señala el documento, según citó ABI.

El Ejército también aclaró que el referido soldado hizo abandono arbitrario de las instalaciones cuartelarias aduciendo problemas personales.

Con referencia a las lesiones que presenta el soldado, el Ejército dijo que son producto de la caída de una motocicleta.

"El Comando General del Ejército pone en claro que éste es un hecho aislado y reitera su respeto por todos los jóvenes y damas que realizan el Servicio Militar en todas las Unidades del territorio del Estado, reiterando su fiel compromiso del cumplimiento a cabalidad de las normas referidas al trato digno a ser dispensado a los soldados", dice el documento.