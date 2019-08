Mesa responde al desafío de Ortiz: El único debate posible es entre Evo Morales y yo

El candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, respondió hoy al desafío de debatir del postulante por Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, y le dijo que el único debate posible es entre Evo Morales y él al ser los únicos con la posibilidad de ganar los comicios generales de octubre.

"El único debate que este país tiene que ver es el debate entre Evo Morales y Carlos Mesa, no hay ningún otro debate, porque los dos únicos candidatos con posibilidades de ganar esta elección somos Morales o yo", manifestó el candidato.

Esta mañana, el candidato Ortiz desafió a Mesa a debatir sobre la labor que hicieron cada uno como opositores al Gobierno.

"Aquí frente a los medios de comunicación, desafío yo al señor Carlos Mesa a un debate público sobre qué hemos hecho cada uno desde la oposición a este Gobierno, y vamos a ver frente al público quién puede dar la cara frente al pueblo y repetir las acusaciones que hacen", indicó.

Ortiz ocupa el tercer lugar en preferencia de votos, según las recientes encuestas realizadas. Morales se mantiene en primer lugar y Mesa en segundo lugar.

El candidato de Comunidad Ciudadana aprovechó para reiterar su desafío a debatir al postulante del oficialismo, programa con programa e ideas con ideas. "Ese es el único debate posible", indicó.

Para Mesa, Morales no acepta el debate porque carece de una propuesta de futuro.

"Creo que el presidente Evo Morales no quiere debatir porque no se atreve a reconocer que no tiene una propuesta de futuro, nosotros tenemos una propuesta de futuro y lo invitamos a contrastarla para ver si él la tiene", apuntó.