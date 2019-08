Ortiz arremete contra Mesa y lo acusa de "chuparle las medias" a Morales

El candidato a la presidencia por Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, acusó al postulante presidencial, Carlos Mesa, de "chuparle las medias" al presidente Evo Morales, cuando cumplía las funciones de vocero de la demanda marítima y cuando le pidió ser embajador de la Unesco.

Ortiz rechazó las acusaciones de Comunidad Ciudadana, sobre una supuesta "confabulación" con el Movimiento al Socialismo y los "gonistas" o altos exjefes del Movimiento Nacionalista Revolucionario, aseguro que el expresidente "no tiene moral" para cuestionarlo.

El senador Oscar Ortiz presentó esta mañana en un acto en La Paz a su acompañante de fórmula, Shirley Franco.

"¿Dónde estaba Carlos Mesa cuando cercaban el exCongreso para aprobar la Constitución? ¿dónde estaba Mesa cuando se destituida a los alcaldes y gobernadores? (...), él estaba viajando por el mundo gastando cientos de miles de bolivianos en viáticos; mientras yo investigaba la corrupción de YPFB, él (Mesa) estaba chupándole las medias al presidente (Evo Morales) hasta que le nombre embajador de la Unesco", sostuvo.

Calificó como una "cortina de humo" las acusaciones de Comunidad Ciudadana, para desviar la atención y no responder varios temas sobre si recibió o no dinero del MNR a cambio de ser candidato a la vicepresidencia en 2002, sobre los gastos reservados y la quema de documentos, respecto al tema impositivo o sobre el millonario presupuesto, comentó Ortiz.

"Ellos se metieron en esos problemas, ellos tienen que dar la cara frente al pueblo boliviano", manifestó el candidato de Bolivia Dice No, aseguró que se constituyen en la "verdadera oposición", porque hace 13 años resisten al partido de Gobierno, denunciando y luchando contra la corrupción, y defendiendo la democracia y el voto del referéndum del 21 de febrero de 2016.

Asimismo, dijo que Mesa baja en las encuestas por sí solo "Su problema no soy yo, es él mismo, no puede explicar si recibió o no dinero, no puede explicar las acusaciones en su contra", reiteró.

Mesa fue vocero de la demanda marítima a invitación del presidente Morales y respaldó la querella ante la Corte Internacional de Justicia.