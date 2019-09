Alcalde de Pocoata renuncia a su cargo y se declara víctima de persecución

El alcalde de Pocoata, Evert Cocha Tintaya (MAS), presentó este lunes ante el Tribunal Departamental Electoral (TDE) de Potosí su renuncia irrevocable al cargo. La autoridad dijo que asumió esta decisión porque tanto su familia como su persona sufren persecución por parte del Comité Cívico de esa región.

"La verdad en mi calidad de autoridad no he sido ni siquiera presionado nomás, he sido perseguido, he sido secuestrado, la verdad mi cabeza está rodando, no solo de mí, sino de toda mi familia. Mi integridad física ha sido golpeada a chicotazos (por eso) bajo presión estoy presentando mi renuncia irrevocable", afirmó Cocha.

La autoridad municipal hizo esas declaraciones al momento de presentarse en las oficinas del TDE.

Entre tanto, el comandante departamental de Policía, Willams Villa Davis, informó que al menos 500 pobladores de Pocoata bloquearon hoy en el sector Cruce Culta exigiendo precisamente la renuncia del Alcalde.

El pasado 27 de agosto, comunarios del sector en conflicto denunciaron en un cabildo que el Alcalde se ausenta de manera permanente de su fuente laboral, incurre en malos tratos a las autoridades originarias y otros pobladores, además aseguraron que asiste a trabajar en estado de ebriedad, entre otras observaciones.

Asimismo, la misma población exigió a la Contraloría hacer una auditoría externa a la gestión de la autoridad municipal, iniciada el 2015.