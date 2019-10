Zona norte: filas desde temprano e incidentes con boletas marcadas

La jornada de elecciones nacionales comenzó temprano con varias filas de electores en la zona norte de la ciudad. A lo largo de las horas de votación se registraron algunos incidentes de supuestas boletas marcadas en un recinto o personas que aparecían como si ya hubieran votado, según denunciaron a este medio de comunicación.

Los votantes se dieron cita desde el inicio, las 8:00, cuando abrían las mesas. Durante las primeras horas, las familias acudieron a los recintos con normalidad y sin mayores incidentes.

“Hay asistencia y ojalá que gane la democracia en Bolivia. Creo que toda la población está a la expectativa de saber qué pueda pasar con nuestro futuro. Veo todo normal y espero que siga así”, señaló una electora en la unidad educativa Luis Quintín Vila, Mery Albornoz.

La tranquilidad electoral en este sector fue notoria. Sin embargo, se registraron algunos incidentes.

Supuestas boletas marcadas

Uno de los principales hechos que marcó la jornada electoral fue la denuncia en redes sociales de un elector que intentó depositar varias boletas marcadas en una urna. La población llamó a la Policía por este hecho, por lo que fue arrestado. Según los datos obtenidos, se trata de un votante de la circunscripción 20, es decir, la zona norte de la ciudad.

La denuncia también llegó a los controles de algunos partidos que solicitaron la investigación de este hecho. “No puede ser que se manejen las boletas de forma tan irresponsable”, manifestó la candidata a la vicepresidencia por Bolivia Dice No (BDN), Shirley Franco.

En tanto, la asambleísta departamental del partido Único, Lizeth Beramendi, indicó que recibió el informe de que se denunció un robo de boletas en otra unidad educativa. A lo cual dijo que hará seguimiento.

Incidentes

Un factor común de los recintos era la presencia de familias con sus mascotas. En muchos casos, la gente llevaba a sus perros sin correa, lo cual constituía un riesgo para las personas en el lugar, pues otros animales sin hogar también merodeaban por estos sitios y se generaban peleas.

Un hecho de estas características ocurrió en la unidad educativa Rosendo Peña, donde dos perros se pelearon cerca de una niña. Uno de los animales tenía dueño, que se aproximó para colocarle la correa luego de la gresca. Sin embargo, la niña y su madre se llevaron un susto debido a la agresividad que mostraron ambos canes en ese momento.

Otra situación que se evidenció cerca de las escuelas donde hubo votación fue la presencia de comerciantes. Algunos instalaron juegos inflables y puestos de venta que ocupaban casi toda la calle, sin tener ningún permiso para asentarse de ese modo y mucho menos cortar las vías.

Durante el cierre de mesas se tuvieron algunas denuncias de urnas con más o menos votos de los registrados, además de algunos recintos donde se buscó anular los votos de una mesa entera por fallas o errores en los registros de los votantes. La población presente en estos lugares fue testigo e intentó resolver estos conflictos para que se respete el voto.

ELECTORES EN ASILOS Y HOSPITALES SE QUEDARON SIN VOTAR, NO INSTALARON MESAS



Las personas que no pudieron votar en los hospitales y asilos de ancianos tendrán que tramitar su certificado de impedimento debido a que este año no se instalaron mesas de votación en estos establecimientos, informó el vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED), Delfín Álvarez.

“Una mesa debe estar conformada por las personas que votan en ese recinto; como los pacientes de un hospital son pasajeros, no se ha instalado en ese lugar”, explicó.

El vocal del TED indicó que los adultos mayores y las personas que se recuperan en un hospital deben reclamar su certificado de impedimento para poder realizar sus trámites.

Asilo San José

Los adultos mayores de 65 años del asilo San José pasaron el domingo de elecciones como cualquier otro, pero con falta de personal debido a que muchos voluntarios que normalmente apoyan en el cuidado no pudieron asistir ayer por la vigencia del auto de buen gobierno.

Una de las encargadas indicó que muchos adultos mayores tienen Alzheimer, demencia senil o están muy delicados de salud, por lo que ya no pueden emitir su voto.

Explicó que los adultos mayores de 65 años que se encuentran en todas sus facultades mentales y en buen estado de salud salen para votar en el colegio La Salle, ubicado a una cuadra.