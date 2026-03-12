Caen rocas sobre un bus con pasajeros y dos personas pierden la vida

Dos personas perdieron la vida y varias resultaron heridas como consecuencia de un accidente de una flota debido a que varias rocas de un cerro se deslizaron y cayeron sobre el bus que circulaba por la carretera antigua entre Cochabamba y Santa Cruz, según los primeros reportes policiales.

Según informes preliminares, las piedras se desprendieron de lo alto de la vía cuando el vehículo pasaba por el lugar.

El conductor no pudo reaccionar a tiempo y terminó siendo sorprendido por una roca de gran tamaño la cual impactó sobre el motorizado llegando a afectar a las personas que viajaban en el interior, según un reporte de Unitel.

Al menos dos personas, un hombre y una mujer, resultaron gravemente heridos producto de esto, por lo que otros pasajeros ayudaron a retirar la piedra que se encontraba sobre ellos para poder rescatar a las víctimas.

Según se conoce, pese al intento de auxilio, en la zona no había señal de celular, por lo que el conductor tuvo que manejar el bus en ese estado, con los heridos y la piedra, para buscar ayuda para los afectados.