Empresa Mutún presenta querella contra Luis Arce por daño económico al Estado

El gerente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), Álvaro Tejerina, informó que se ha formalizado la querella penal contra el expresidente Luis Arce por el daño económico al Estado generado por irregularidades con el proyecto siderúrgico en el departamento de Santa Cruz.

En febrero pasado, la ESM denunció a exfuncionarios de la estatal, pero ahora amplió el caso contra Arce y directivos de las empresas relacionadas con el proyecto del Mutún.

"El día de ayer ya fundamentamos e ingresamos nuestra memorial para también ampliar la querella hacia el expresidente Luis Arce Catacora, porque el 24 de febrero del año pasado estaba inaugurando supuestamente la planta con bombos y platillos, generando un gasto económico al Estado, generando una complicidad de esa supuesta inauguración", dijo Tejerina en La Mañana en Directo de ERBOL.

Señaló que también se ha denunciado a altos directivos de la empresa china Sinosteel que fue contratada para el proyecto y de la empresa supervisora que también es de nacionalidad china.

Arce inauguró el Complejo Siderúrgico del Mutún en febrero del año pasado, sin embargo, Tejerina aseguró que se apersonaron a la planta y no está funcionando y ni siquiera la obra fue concluida.

Denunció que en la anterior gestión se hicieron contratos modificatorios de manera ilegal para salvar las observaciones.

El gerente explicó que el contrato era llave en mano y que se habían suscrito actas de recepción definitiva, pero en realidad faltaban una infinidad de obras, como la barda, un laboratorio, un búnker para el material radiactivo, ni el dique de colas, además que ni siquiera se tomó en cuenta el yacimiento en el diseño.

"Si usted va a diseñar una siderúrgica, ¿cómo no va a tomar en cuenta el yacimiento? El yacimiento Mutún, donde está nuestro mineral, no ha sido tomado en cuenta en el diseño. No tenemos una certificación de los volúmenes de producción, no tenemos una certificación de cuánto mineral tenemos ahí. No existe eso en el proyecto. Entonces, desde ahí estamos partiendo mal, la etapa uno no se cumplió", sentenció.

En ese marco, es que la ESM trabajo en la intención de resolución de contrato con la empresa china.