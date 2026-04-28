Imputan a Rafael Arce por legitimación de ganancias

Seguridad
CORREO DEL SUR
Publicado el 28/04/2026 a las 23h03
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La Fiscalía Departamental de La Paz formalizó la imputación contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas y solicitó su detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro.

La fiscal de materia Ingrid Rocío Feraudi Guerra presentó la resolución ante el Juzgado Sexto de Instrucción Penal Anticorrupción de La Paz, dentro de los plazos establecidos, además de requerir la realización de una audiencia de medidas cautelares de carácter personal.

De acuerdo con la imputación, existen indicios de movimientos económicos que no se ajustarían al perfil financiero del investigado. Entre los elementos observados figura la constitución de la empresa Agrongroup SRL, en 2021, junto con su hermana, con un capital de Bs 210.000, así como la gestión de un crédito ante el Banco Ganadero para el proyecto agrícola “Adán y Eva”, cuya inversión supera los 4,8 millones de dólares.

Según el informe crediticio, el aporte propio exigido para dicho financiamiento no se reflejaría en sus movimientos financieros ni en el patrimonio declarado ante la Contraloría, lo que refuerza las sospechas del Ministerio Público.

En ese contexto, la Fiscalía sostiene que existen riesgos procesales de fuga y de obstaculización de la investigación, al advertir inconsistencias en los domicilios registrados y la posibilidad de interferencia en el proceso.

Bajo estos argumentos, se considera necesaria la detención preventiva mientras se desarrollan diligencias pendientes, como pericias patrimoniales, requerimientos a entidades financieras y la toma de declaraciones testificales, en un caso que aún se encuentra en etapa investigativa.

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