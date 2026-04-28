Trágico embarrancamiento en Tarija deja luto y varios heridos

Seguridad
ABI
Publicado el 28/04/2026 a las 14h15
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Un bus de la empresa Narváez se embarrancó aproximadamente 200 metros en la comunidad de Tojo, en la carretera Tarija-Villazón, dejando como saldo preliminar cuatro personas fallecidas y varios heridos, informó Bolivia Tv.

El accidente se registró cerca de las 03.00 de este martes. El hecho movilizó a equipos de emergencia para rescatar a los sobrevivientes y evacuarlos hasta centros de salud para su atención médica.

De acuerdo con reportes preliminares, el vehículo había salido la noche anterior desde Tarija con destino a Villazón. La Policía Boliviana inició las investigaciones para determinar qué provocó el siniestro.

Fueron tres varones y una mujer quienes perdieron la vida, indicó el medio televisivo. Pasado el mediodía, el equipo de Bomberos de la Policía llegó hasta la morgue con tres personas fallecidas en el accidente, informaron medios locales.

Los familiares denunciaron que la flota no cuenta con el Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT) e indicaron que tratan de cubrir con sus recursos todos los gastos médicos; sin embargo, exigen a la empresa hacerse cargo de los mismos.

"Tuvimos que salir arañando la tierra hasta la carretera con los heridos, con esa adrenalina del momento hemos logrado salir, nos hemos olvidado de todo", relató uno de los heridos del accidente que fue derivado al Hospital Regional San Juan de Dios, en contacto con el portal Actualizando Tarija.

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