Billetes válidos de la serie B podrán cambiarse por los de la A en cualquier entidad financiera

Economía
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Publicado el 13/03/2026 a las 17h00
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El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, informó que, desde el lunes 16 de marzo, todas las personas que tengan un billete de la serie B pueden intercambiarlas por billetes de la Serie A en todos los bancos.

"Todas las Entidades financieras y el propio Banco Central de Bolivia, atenderá a las personas que voluntariamente, quieran venir a cambiar los billetes de la serie B por los billetes de la serie A, en los cortes de 10, 20 y 50", informó la autoridad.

Informó también, que de la serie B los únicos billetes invalidados de por vida son los que se encontraban en el avión siniestrado el 27 de febrero.

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