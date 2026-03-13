Billetes válidos de la serie B podrán cambiarse por los de la A en cualquier entidad financiera

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, informó que, desde el lunes 16 de marzo, todas las personas que tengan un billete de la serie B pueden intercambiarlas por billetes de la Serie A en todos los bancos.

"Todas las Entidades financieras y el propio Banco Central de Bolivia, atenderá a las personas que voluntariamente, quieran venir a cambiar los billetes de la serie B por los billetes de la serie A, en los cortes de 10, 20 y 50", informó la autoridad.

Informó también, que de la serie B los únicos billetes invalidados de por vida son los que se encontraban en el avión siniestrado el 27 de febrero.