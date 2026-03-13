Hay simulacro de accidente aéreo a medianoche en el Aeropuerto Jorge Wilstermann

Un simulacro general de accidentes aéreos tendrá lugar esta noche en el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba, informó el servicio de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol).

“Este ejercicio se llevará adelante a partir de las 23:59 y tiene como objetivo evaluar la capacidad de respuesta y coordinación entre las diferentes instituciones que intervienen en la atención de emergencias aeronáuticas, garantizando así la seguridad de las operaciones aéreas y de los usuarios”, indicó la entidad pública descentralizada, en un comunicado.

Se prevé que en el simulacro participen brigadas de emergencia aeroportuaria, personal de seguridad operacional, bomberos aeronáuticos, servicios médicos y otras entidades de apoyo.

Naabol pidió a la población no alarmarse y mantener la calma ante la presencia de vehículos de emergencia y movimientos operativos en el área, ya que se trata de un ejercicio preventivo.