Hay simulacro de accidente aéreo a medianoche en el Aeropuerto Jorge Wilstermann

Cochabamba
ABI
Publicado el 13/03/2026 a las 18h47
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Un simulacro general de accidentes aéreos tendrá lugar esta noche en el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba, informó el servicio de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol).

“Este ejercicio se llevará adelante a partir de las 23:59 y tiene como objetivo evaluar la capacidad de respuesta y coordinación entre las diferentes instituciones que intervienen en la atención de emergencias aeronáuticas, garantizando así la seguridad de las operaciones aéreas y de los usuarios”, indicó la entidad pública descentralizada, en un comunicado.

Se prevé que en el simulacro participen brigadas de emergencia aeroportuaria, personal de seguridad operacional, bomberos aeronáuticos, servicios médicos y otras entidades de apoyo.

Naabol pidió a la población no alarmarse y mantener la calma ante la presencia de vehículos de emergencia y movimientos operativos en el área, ya que se trata de un ejercicio preventivo.

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