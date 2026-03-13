Sebastián Marset será trasladado a EEUU en medio de un fuerte operativo policial, según el Ministerio de Gobierno

Refuerzan seguridad en Santa Cruz tras la captura de Sebastián Marset, el narco uruguayo que cayó este viernes en un megaoperativo realizado en la zona de Las Lomas. Se conoce que se prepara un operativo de traslado aéreo y que su destino es Estados Unidos, según informaron fuentes del Ministerio de Gobierno.

Ante ello, UNITEL conmoció que un contingente de al menos 200 efectivos policiales de élite del Grupo Aéreo de El Alto se dirige a Santa Cruz para apoyar el resguardo policial, mientras que un fuerte contingente de la Unidad Móvil de Patrullaje (Umopar) se trasladó desde el trópico hacia la capital cruceña para realizar tareas de apoyo.

La captura de Sebastián Marset, líder del "Primer Cartel Uruguayo", se produjo este viernes en un operativo en la zona de Las Palmas, en Santa Cruz.

El capo es buscado por la justicia de Paraguay y Estados Unidos, y tiene una recompensa de 2 millones de dólares ofrecida por el gobierno estadounidense.

La Policía boliviana mantiene acordonada la zona del operativo y se espera una conferencia en las próximas horas para brindar más detalles