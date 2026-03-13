Bolsonaro, en terapia intensiva con bronconeumonía

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Deutsche Welle
Publicado el 13/03/2026 a las 19h36
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El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por golpismo, fue ingresado este viernes en terapia intensiva con bronconeumonía, informaron sus médicos, luego de que fuera trasladado al hospital tras sentirse mal en la cárcel.

Bolsonaro ha padecido recurrentes problemas de salud derivados de una puñalada en el abdomen que recibió durante un acto de campaña en 2018.

El exmandatario presentó un "cuadro de fiebre alta, caída de la saturación de oxígeno, sudoración y escalofríos", según un parte del hospital DF Star de Brasilia compartido en redes por su esposa Michelle Bolsonaro.

El político, de 70 años, recibe ahora antibióticos por vía intravenosa para tratar una "bronconeumonía bacteriana bilateral" detectada en los exámenes.

"Conversé rápidamente con los médicos y dijeron que esta fue la más grave de las veces que ha sido internado aquí por la cantidad de líquido en los pulmones. Nunca sus pulmones se llenaron de tanto líquido, proveniente de la broncoaspiración de líquidos en su estómago", reveló a los medios el senador Flávio Bolsonaro, candidato a la presidencia e hijo del ex jefe de Estado.

 

"Jugando con la vida"

Flávio Bolsonaro aprovechó para insistir en que, por razones humanitarias, la Corte Suprema le conceda la prisión domiciliar al expresidente, algo que el Supremo ha negado en diferentes oportunidades.

"Están jugando con la vida de mi padre. No pueden quedarse con esa posición de que se trata de algún tipo de melindre o con la paranoia de que él puede fugarse", afirmó el senador, que es considerado como el principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones.

Jair Bolsonaro está recluido en el complejo penitenciario Papuda, donde le asignaron un espacio normalmente reservado para cuatro personas, con cocina, televisión, cama matrimonial y área externa privada.

En 2025, la corte lo condenó a 27 años de cárcel por haber intentado aferrarse ilegalmente al poder tras perder las elecciones de 2022 contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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