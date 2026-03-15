Papa pide alto al fuego en Medio Oriente y retomar diálogo

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Publicado el 15/03/2026 a las 16h46
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El papa León XIV pidió este domingo (15.03.2026) a los responsables del conflicto en Medio Oriente que pongan fin a las hostilidades, tras denunciar la "atroz violencia" que sufren los pueblos de la región desde hace dos semanas.

"En nombre de los cristianos de Medio Oriente y todas las personas de buena voluntad, hago un llamado a los responsables de este conflicto: alto al fuego", expresó el sumo pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico.

"Es imprescindible reabrir las vías del diálogo. La violencia jamás conducirá a la justicia, la estabilidad y la paz que anhelan los pueblos", agregó.

León XIV denunció que desde hace dos semanas los pueblos de la región "sufren la atroz violencia de la guerra" y "miles de personas inocentes han muerto y muchísimas más se han visto obligadas a abandonar sus hogares".

Asimismo, expresó su "gran preocupación" por la situación en Líbano, país al que viajó el pasado diciembre como parte de su primer viaje internacional y donde esta semana un sacerdote maronita murió tras ser alcanzado por un proyectil durante un bombardeo.

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