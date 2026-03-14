Bolsonaro sigue estable, pero su función renal empeora

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Publicado el 14/03/2026 a las 15h56
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El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de prisión por golpismo, está "estable" tras haber sido hospitalizado el viernes por una bronconeumonía bacteriana, pese al agravamiento de su función renal y del proceso inflamatorio, informaron este sábado sus médicos. El político se encuentra en terapia intensiva.

El líder de la ultraderecha brasileña "se encuentra estable clínicamente, pero presentó un empeoramiento en su función renal y una elevación de los marcadores inflamatorios", según el boletín médico divulgado por el hospital DF Star de Brasilia. Los médicos del político, de 70 años, agregaron que permanece ingresado debido a la gravedad de sus problemas y que no aún no hay previsión de alta médica.

La bronconeumonía bacteriana del exmandatario es tratada por ahora con antibióticos. Bolsonaro es hidratado por vía endovenosa y es sometido a fisioterapia respiratoria y motora en el hospital. Los médicos afirmaron igualmente que adoptaron medidas preventivas para evitar que el paciente sufra una trombosis venosa.

La defensa de Bolsonaro ha solicitado reiteradamente que cumpla la pena en prisión domiciliaria por razones humanitarias, pedidos que la corte suprema ha rechazado.

Episodio de broncoaspiración

Bolsonaro llegó el viernes al recinto médico con fiebre alta, sudoración y escalofríos, tras ser trasladado desde la cárcel en Brasilia donde se encuentra recluido. Según el boletín médico, la infección pulmonar fue consecuencia de un "episodio de broncoaspiración", un problema recurrente relacionado con las secuelas de una puñalada que recibió en el abdomen durante un acto de campaña en 2018.

Desde entonces, el exmandatario ultraderechista ha sido sometido a numerosas operaciones y padece crisis de hipo, en ocasiones acompañadas de vómitos. Condenado en septiembre pasado a 27 años de prisión por haber intentado mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro cumple su condena en el complejo penitenciario Papuda de Brasilia.

 

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