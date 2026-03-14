Murió Jürgen Habermas, filósofo y sociólogo alemán

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AGENCIAS
Publicado el 14/03/2026 a las 14h01
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El filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas ha fallecido este sábado a los 96 años de edad en la ciudad de Starnberg, según ha informado su editorial en un comunicado, publicó el portal La Jornada.

Habermas fue uno de los pensadores más importantes de la actualidad.

Sus obras principales surgieron en Fráncfort, donde comenzó su carrera en la década de 1950 en el Instituto de Investigación Social junto a Theodor W. Adorno. En 1961 se doctoró en Marburgo con la obra "La transformación estructural de la esfera pública".

Tras unos años en la Universidad de Heidelberg, en 1964 asumió la cátedra de Filosofía y Sociología de Max Horkheimer en la Universidad de Fráncfort. De su conferencia inaugural surgió en 1968 el libro "Conocimiento e interés" (1968). Durante la revuelta estudiantil, Habermas fue percibido como un partidario del movimiento, aunque rechazó su radicalización.

En 1971 se trasladó a Starnberg, cerca de Múnich, donde dirigió hasta 1981 el Instituto Max Planck para la Investigación de las Condiciones de Vida del Mundo Científico-Técnico. En su último año publicó su obra principal, "Teoría de la acción comunicativa". En 1983 regresó a Fráncfort, donde volvió a ocupar una cátedra de Filosofía hasta su jubilación en 1994.

En su vejez, que pasó a orillas del lago de Starnberg, se pronunció sobre cuestiones políticas, como la guerra de Kosovo, la investigación sobre el cerebro o los conflictos religiosos. Una característica de su discurso oral era la dificultad para hablar debido a una fisura palatina congénita.

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