Morales arremete contra Mesa y se burla de los bloqueos en Cochabamba

Con la voz ronca pero firme, el presidente del Estado, Evo Morales, amenazó al candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, con procesarlo. Lo llamó “golpista” y “delincuente” ante una multitud de miles de personas de diferentes sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que llegaron a la plaza 14 de Septiembre para festejar el triunfo del primer mandatario sin segunda vuelta.

Morales fue el último en tomar la palabra en un acto de festejo por los resultados de la elecciones nacionales que le dieron la victoria con un 47,08 por ciento frente al 36,51 por ciento que obtuvo Mesa. “Ya vencimos”, dijo el Presidente para comenzar una alocución en la cual refirió que se le había acabado la paciencia.

“Ya aguanté bastante durante la campaña, pero ya se acabó la paciencia del pueblo boliviano. Ahora es momento de decir las cosas (…) Cómo pueden defender a un cobarde y un delincuente. Vamos a decir la verdad con documentos”, dijo Morales.

Agregó: “Mesa cobró 1,2 millones de dólares para ser vicepresidente y cada mes recibía 40 mil dólares de los gastos reservados, por eso decretó que todo se queme, porque aparecería su nombre en todo. A eso se le llama delincuente. Tenemos las pruebas con documentos”.

Morales también se refirió al candidato opositor como “golpista”, pues aseguró que ya se está ejecutando un golpe de Estado. “De vendepatrias a golpistas”, aseveró la autoridad.

El Presidente hizo uso de la palabra durante 25 minutos en una concentración que congregó a miles de personas de sectores como el comercio, transporte, las seis federaciones del trópico, comunidades campesinas y alcaldes de municipios, entre otros. Se expresó de forma enérgica y en varias oportunidades fue interrumpido por la gente que coreaba: “Evo, no estás solo”, a lo que respondía: “Yo nunca me sentí solo. Ustedes nunca me abandonaron”.

Durante su discurso, Morales también se refirió a los bloqueos y el paro indefinido que vive la ciudad desde el miércoles. Señaló que son resultado de un “chantaje por platita o notita”.

“Con pitita amarrada bloquean. Los paros son para reivindicaciones de una región, por eso no acatan todos. Antes no había que obligar a nadie para que acaten (…) Soy capaz de hacer un taller o seminario sobre cómo hacer un paro o una marcha”, manifestó el Presidente.

Las declaraciones de Morales fueron rechazadas por la oposición y estudiantes. La candidata al senado por CC, Andrea Barrientos, calificó el discurso como una incitación a la división del país.

“Es una actitud irresponsable de parte del Presidente. No es posible que quien dirige las riendas del país se exprese de ese modo sobre el candidato opositor. No respeta la democracia, no respeta el derecho al disenso. Es un discurso de odio que busca dividir al país”, declaró la candidata.

En tanto, estudiantes de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” (UCB) también se manifestaron a través de las redes sociales para responder al Presidente. “Nuestras movilizaciones son libres, nadie nos chantajea por nota para salir a marchar, no nos obligan ni pagan”, señala el comunicado publicado.

Ampliado

Los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) también participaron de la concentración. Tomaron la palabra y manifestaron que el sábado se llevará a cabo un ampliado en la Federación única. El objetivo es determinar las acciones a asumir en caso que “la derecha no deponga sus actitudes”.

Desconcentración

La concentración del MAS tenía el objetivo de defender el voto de las áreas rurales, pues consideran que fue determinante para que Morales obtenga la diferencia de 10 puntos y así evitar la segunda vuelta. Además, fue un festejo por la victoria en primera rueda.

La gente llegó en una protesta desde la plazuela Busch hasta la plaza 14 de Septiembre. En el recorrido, hubo cánticos como: “Evo, amigo, el pueblo está contigo” o “Mesa, Mesa eres un cobarde, el pueblo se levanta y el voto se respeta”.

Una vez en la plaza, la gente bailó y festejó con los grupos musicales presentes. El acto finalizó al promediar las 13:50. Luego, los asistentes procedieron a recoger la basura que se dejó. Aún así fue necesaria la intervención de unidades municipales para completar la limpieza del centro de la ciudad.

Entre los asistentes se encontraban autoridades como el gobernador Iván Canelas, el rector de la universidad Juan Ríos y también el exalcalde Edwin Castellanos.