Gobierno facilita extradición de Tardelli y Montenegro

El Ministerio de Gobierno informó ayer que el Estado brasileño envió al Gobierno del MAS 13 solicitudes de extradición de narcotraficantes, entre ellas la de Pedro Montenegro y Mariano Tardelli, pero señaló que ninguna de estas solicitudes fueron tramitadas por el partido de Evo Morales y, al contrario, los documentos de las peticiones se perdieron “misteriosamente”. El Ejecutivo decidió facilitar los trámites de extradición lo más pronto posible.

El ministro de Gobierno transitorio, Arturo Murillo, informó que la Cancillería de Brasil envió 13 notas verbales solicitando el seguimiento a los procesos de extradición de 15 personas, entre bolivianos y brasileños.

“Tenemos 13 solicitudes de extradición que habría hecho el Gobierno del Brasil al Gobierno boliviano y extrañamente no existe ninguna de estas extradiciones en nuestros archivos”, indicó.

El Ejecutivo transitorio recibió una nota oficial de la República de Brasil en la que se “reitera la consulta sobre el seguimiento de las solicitudes de extradición de los siguientes ciudadanos brasileños y bolivianos cuya extradición fue solicitada por Brasil y que siguen pendientes de diligenciamiento”.

Según la nota, Brasil requirió la extradición de Pedro Montenegro, Jesús Eínar Lima Lobo, Rolin Gonzalo Parada, Marivaldo Antonio Da Silva, que está detenido con el nombre de Mariano Luis Tardelli; E. Gómez

Suculeto, Lidia Cayuela Mosquera, Blanca Berrios Miranda, E. Yáñez Salinas, Luis Carlos López; Elizardo I., Henry Sanjinés, Celso Rodríguez; Yoselio Marces de Souza, que utiliza el nombre falso de Carlos de Jesús; Carlos Roberto de Jesús, Carlos Hernando Gutiérrez Buitrago, Ramiro Condori y Gilmar José A.

Estas extradiciones fueron solicitadas por el estado brasileño en notas verbales entre el 12 de diciembre de 2018 y el 21 de octubre de 2019.

Murillo dijo que se buscó las solicitudes con números y fechas enviadas por la representación diplomática brasileña, pero no se encontró ninguno de estos documentos enviados en la gestión de Evo Morales.

“Han desaparecido, no hay ninguna, no están los registros y esto es terrible porque la Embajada(de Brasil) nos ha mandado números, fechas y no hay. Todo esto debería estar registrado en Cancillería y no está. Esto es gravísimo, esto quiere decir que hemos tenido gente que ha estado protegiendo el narcotráfico, esto nos explica hoy día muchas cosas, por eso es que no puedo ocultar esta información”, manifestó el Ministro.

Para Murillo esta señal claramente demuestra que en el Gobierno de Morales se estaba protegiendo al narcotráfico. Dijo que no es casual que el exmandatario, desde México, dé instrucciones a un dirigente involucrado en tráfico de drogas (Faustino Yucra Yarwi) para que movilice a grupos de personas para cercar las ciudades y dejarlos sin alimento.

Refirió que hizo las consultas a la presidenta Jeanine Añez y ella dio el visto bueno para que se proceda a la extradición, cumpliendo las normas establecidas.

Informó que la Policía Boliviana realiza seguimiento a las personas que están financiando a grupos irregulares, que pretenden llevar al país por el camino del desastre con acciones vandálicas durante las movilizaciones.

Denunció que por “motivos extraños” en el anterior Gobierno no se quiso tocar a esas personas, porque -insistió- no hay registros en la Cancillería.

PEDRO MONTENEGRO Y TARDELLI, EN LA LISTA

Pedro Montenegro, uno de los que será extraditado, se encuentra detenido en Palmasola acusado de formar parte de una red de narcotráfico que vinculaba a jefes policiales, autoridades judiciales y empresarios en Santa Cruz. Fue requerido en Brasil en 2015, pero una red de protección evitó su extradición. Fue detenido en mayo pasado.

Ariel Gongora, abogado de Montenegro, dijo que esperarán la decisión del Tribunal Supremo de Justicia respecto a la extradición y que alistan la defensa de su cliente.

En tanto, Tardelli fue implicado como uno de los protagonistas del asalto millonario a un carro blindado de la empresa Brinks, en Santa Cruz.