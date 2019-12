Gobierno ve complot internacional y exige que España pida disculpas

El Gobierno transitorio boliviano denunció la existencia de un “plan internacional” para desestabilizar la recuperación de la democracia y exigió al presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, que pida disculpas por el incidente con encapuchados en la residencia diplomática mexicana en La Paz, en la que estuvieron implicados funcionarios del país europeo.

El ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, aseveró en su cuenta de Twitter que “ante el atropello a la soberanía boliviana por el Reino de España, presencia de GEO (Grupo Especial de Operaciones) encapuchados en el ingreso a la embajada de México, denunciamos la existencia de un plan internacional para desestabilizar la recuperación de la democracia y la pacificación de nuestro país”.

El viernes cuatro miembros del GEO español, un grupo de élite que se encarga de la protección de diplomáticos, intentaron ingresar a la residencia mexicana encapuchados, aduciendo que estaban acompañando a dos altos diplomáticos españoles en una “visita de cortesía” a sus pares mexicanos.

Esto fue visto por el Ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez como un intento para extraer a exautoridades del MAS que están asiladas en esa legación, por lo que se denunció injerencia, atropello a la soberanía y abuso de credenciales diplomáticas.

Tras la denuncia del Gobierno transitorio, los GEO españoles dejaron el país el sábado.

Sin embargo, la legación española, mediante su cuenta en Twitter, explicó que se trataba de una visita exclusivamente de “cortesía” y negó rotundamente que pudiera tener como objeto facilitar la salida de las personas que se encuentran asiladas en aquellas dependencias.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España anunció que se enviará una misión a Bolivia para investigar este incidente y el Gobierno español informó que convocará a la titular de Exteriores para explicar el hecho ante el Parlamento.

El delegado ante la comunidad internacional del Gobierno transitorio de Bolivia, Jorge Quiroga, exigió que el presidente en funciones del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, se disculpe con el país y que se lleve a sus “rambos encapuchados” lo antes posible, tras el incidente diplomático en el país.

“Señor Pedro Sánchez no nos cuente cuentos, diga la verdad de lo que usted ha tratado de hacer, discúlpese ante el país y llévese a sus rambos”, expresó Quiroga en una conferencia de prensa en Cochabamba.

Quiroga pidió el sábado a Sánchez que “asuma su responsabilidad” sobre ese incidente que el Gobierno boliviano calificó de un “atropello” a su soberanía.

Además, denunció que se trata de una “conspiración contra la reconstrucción democrática” por parte de México y España.

La relación de Bolivia y España se ha tensado desde este incidente.

9 asilados en la embajada. Nueve exautoridades del MAS están asiladas en la residencia diplomática de México en La Paz, entre ellas, Juan Ramón Quintana.

MEDIO DICE QUE GEO PUEDE PORTAR ARMAS

Según el medio español El Mundo, los agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), encargados de la protección de diplomáticos españoles, tienen autorización de portar armas y andar encubiertos en los vehículos autorizados.

“Los GEO actuaron correctamente, impidieron que el incidente cobrara mayor gravedad, mientras que la Policía boliviana que estaba allí cerca no hacía nada. Y podían llevar legalmente el arma dentro del coche diplomático, porque así está previsto. No habrían bajado de no ser necesario para sacar de allí a la embajadora”, señalaron fuentes diplomáticas al diario El Mundo.