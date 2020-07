Doria Medina asegura que si hay riesgo de que el MAS vuelva al poder él daría un paso al costado

El candidato a la vicepresidencia por la alianza Juntos, Samuel Doria Medina, afirmó que estaría dispuesto a dar un paso al costado en su candidatura si ello ayudara a evitar que el MAS vuelva al poder.

Consultado en ese sentido por el excandidato del MNR, Virginio Lema, en las entrevistas que realiza por Facebook, Doria Medina respondió: “Pero sin ninguna duda, Virginio, el año pasado yo tomé la decisión de no participar, este año yo dije ‘hay que hacer alianzas, hay que buscar unidad’. Entonces yo lo he dicho muy claramente, el objetivo fundamental no es que uno sea Presidente o Vicepresidente”.

Doria Medina agregó que la meta principal, desde su punto de vista es que “el futuro no sea igual al pasado, y número dos, que veamos la forma de fortalecer nuestra democracia. Para mí eso es lo importante, lo demás es secundario”.

Lema insistió en el tema de qué haría Doria Medina si la presidenta Jeanine Añez no tuviera chances de ganar y si ello hiciera posible que el MAS gane una elección. Doria Medina respondió: “te soy completamente franco y directo, en algún momento si se llega a ver esa situación, no es que yo voy a tirar la puerta y me voy a ir, está claro que se discutirán los temas en la alianza y se tomará una decisión”.

De todos modos, Doria Medina se mostró confiado en que el MAS no podrá volver al gobierno debido a que, al haber cometido una falta electoral al comentar sus propias encuestas de manera pública, la sanción será la pérdida de su personería jurídica.

“No sabemos qué va a pasar, el MAS puede perder su personería jurídica, no va a haber elecciones el 6 de septiembre, se van a posponer. Lo que sí, siempre mi compromiso es estar primero con la democracia y con el país, a mí no me interesa una pega”, agregó a una pregunta de otro de los panelistas, Andrés Torres.

En otra parte de la entrevista, Doria Medina admitió no ser parte del “círculo íntimo donde se toman decisiones políticas”.

También dijo que no es parte del Ejecutivo: “No tengo gente en el gobierno, no soy parte del gobierno, la Presidenta me escucha en materia económica, no sólo la Presidenta, sino también su gabinete, cuando les hablo de economía me escuchan. Pero está claro que no soy de su partido político”.

El jefe de UN y también empresario dijo que de todos modos no limita sus críticas. “Cuando veo algo mal lo digo, no porque sea candidato a vicepresidente tengo la voz embargada. Con el ministro (de Gobierno) Arturo Murillo, con el cual somos amigos, lo conozco, pero es una persona que lanza las cosas sin filtro y cuando no estoy de acuerdo, se lo digo”.