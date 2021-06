Copa: “No habrá cuarentena rígida en mi ciudad, así me critiquen”

La alcaldesa de la ciudad de El Alto afirmó hoy que, así la critiquen, no habrá cuarentena rígida contra la Covid-19 en esa urbe, porque se “golpearía” los bolsillos de la población que ya fue seriamente afectada por las medidas de restricción.

“No podemos restringir más a nuestra gente, en mi caso, en mi ciudad, no habrá cuarentena rígida, así me critiquen, porque estoy golpeando los bolsillos de mi ciudad, que ha sido la más afectada con la cuarentena rígida. Si la gente no va a morir por el Covid-19, morirá por la desesperación y el hambre, y eso es lo que tenemos que combatir”, aseveró la autoridad edil.

Copa hizo estas declaraciones en Santa Cruz, donde sostuvo reuniones con empresarios locales para buscar inversiones en El Alto.

La alcaldesa sostuvo que se debe fortalecer el plan de vacunación y pidió al Gobierno que facilite estos trámites. También lamentó que los gobiernos subnacionales no cuenten con recursos suficientes para afrontar la pandemia.