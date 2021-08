Presidente de Diputados asegura que fallo de Corte IDH no recomienda procesos legales

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, aseguró este lunes que la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que definió que la reelección indefinida no es un derecho humano, no recomendó ningún proceso legal ni se dirigió específicamente a Bolivia, por lo que su aplicación deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hacia futuro y no de manera retroactiva.

La semana pasada se conoció el fallo de la Corte IDH falló sobre la reelección indefinida y desde la oposición y colectivos ciudadanos se solicitaron procesos contra quienes impulsaron la cuarta candidatura de Evo Morales en 2019.

Para Mamani, estos pedidos “quieren confundir al pueblo” porque “este fallo no refiere a Bolivia ni recomienda ningún proceso legal”.

Dijo que el TCP “deberá dar su opinión sobre el documento” y que en el caso de Bolivia su aplicación se podrá verificar “recién dentro de cinco o diez años”, cuando el MAS vea si se va a una tercera reelección.

“Estamos iniciando, ni siquiera cumplimos el primer mandato de la primera gestión. Luego se discutirá si es posible o no la reelección del hermano Luis Arce y si así fuera tendríamos que ver otros cinco años de gestión para ver si hay reelección”, indicó, dando a entender que la opinión consultiva se aplica hacia adelante.

“No comprendemos que algunas fuerzas políticas lanzan eso de que ahora Evo Morales no tendría que ser candidato el 2025, realmente en una desesperación total, quieren desinformar”, indicó.

Dijo que el MAS se concentra ahora en la reactivación económica, la lucha contra la pandemia y la búsqueda de justicia de los muertos de 2019, por lo que no se piensa en candidaturas.