Boliviano relata la desolación y la dramática situación en Ucrania

El boliviano Luis Alberto Flores Posternak vive en Kiev con su familia y en sus redes sociales relata la invasión rusa a este país.

El boliviano tuvo que ir junto a su familia a un refugio antibombas para resguardar su seguridad.

“Hagan algo, estamos juntando dinero para ayudar, no hablar. Toda Europa está hablando y no hace nada, Estados Unidos está hablando y no hace nada. Ucrania se está enfrentando, necesita ayuda, no palabras. Si quieren ayuden, si no, hasta la vista”, dijo en un video en su cuenta de Facebook.

En las imágenes, el boliviano, que se dedica a las artes marciales, muestra la desolación de las zonas atacadas por los rusos.

Las fuerzas rusas ingresaron a Kiev y a otros territorios del este del país.

“Mi familia estaba en un refugio antibombas que tenemos cerca. Acaban de salir, no se imaginan lo que es estar ahí, pero nosotros no nos quedamos con las manos abajo, estamos tratando de ayudar a las personas”, dijo.

Dijo que los medios insisten en comunicarse con él, pero que lo que más se necesita es acción y no palabras.

“Lo que se necesita ahora es hacer algo, no hablar. Estamos trabajando para asistir a las personas que lo requieren. Toda la noche nos han bombardeado, los tanques rusos están entrando, las Fuerzas Armadas están defendiendo”, mencionó.

