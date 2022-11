Cuellar demandará a Romero si en 24 horas no se retracta por acusaciones de narcotráfico

El diputado del MAS Rolando Cuellar interpondrá una denuncia penal por difamación, injuria y calumnias contra el exministro de Gobierno Carlos Romero, si éste no se retracta en 24 horas por las acusaciones de vincular a su familia con el delito del narcotráfico.



El legislador declaró a los medios de comunicación en La Paz que la exautoridad involucró a toda su familia en el delito del tráfico de drogas, "por un familiar que tengo que está metido en las drogas". Explicó que su hermano es un drogodependiente.



"Mi hermano (...) es un drogodependiente que necesita ayuda médica, está en este momento en Palmasola", declaró el legislador al confirmar que su pariente está detenido en el penal de Santa Cruz.



En la víspera, Romero dijo que el hermano del legislador está detenido por la Ley 1008, en el PS-4 de Palmasola, y que correspondía instalar una audiencia para ejecutar una sentencia condenatoria luego de una investigación que demostró que el hermano de Cuellar está vinculado al narcotráfico.



Añadió que en un allanamiento a la vivienda de la familia Enríquez Cuellar se encontró droga sintética, por lo que el hermano del legislador fue detenido.



Sin embargo, el diputado que es el más crítico a la facción dura del Movimiento al Socialismo (MAS), manifestó que Romero tenía conocimiento del caso de su hermano. Incluso dijo que su familiar estuvo en un centro de rehabilitación.



Emplazó a Romero a retractarse en 24 horas, de lo contrario presentará una denuncia penal en la jurisdicción de Santa Cruz.



"Tiene 24 horas Carlos Romero para retractarse, inmediatamente", advirtió, que de no hacerlo mañana su abogado presentará una demanda penal por calumnia, injuria y denuncias temerarias".



En un video compartido por Romero se ve presuntamente al hermano de Cuellar vendiendo droga, en la filmación se ve un hombre que se mueve en una acera de un lado al otro, aunque no se puede precisar si realmente estaría vendiendo estupefacientes.



Cuellar detalló que esa filmación la realizó uno de sus vecinos de nombre Pacho Luke, de quien dijo fue funcionario de la Gobernación cruceña en la época de Rubén Costas y ahora en la gestión de Luis Fernando Camacho.



"No vamos a permitir que el ala radical de Carlos Romero y Pacho Luke hagan alianza para desprestigiar a este diputado", por lo que advirtió que asumirá acciones legales.



Llamó "delincuente" al exministro de Evo Morales, que durante años ocupó el cargo de ministro de Gobierno, y le advirtió que pedirá se reabran varios casos de narcotráfico conocidos durante la gestión de Romero, de quien dijo que "Tiene que estar tras las rejas".