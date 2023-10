Transporte pesado da menos de 24 horas para "normalizar" el abastecimiento de combustible

El Secretario General de la Confederación de Choferes de Bolivia, Víctor Tarqui no cree en las últimas explicaciones emitidas por las autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) sobre el abastecimiento de combustible, y los emplaza a garantizar el recurso hasta este martes, de lo contrario se asumirá medidas de presión.

"Estamos dándole hasta mañana (a YPFB y ANH), si no va haber abastecimiento hasta mañana en los diferentes surtidores, nosotros vamos a llamar a ampliado nacional a todos los sectores, no puede ser que haya este desabastecimiento. Si mañana no hay combustible se va tomar determinaciones y las medidas que se van llevar adelante", afirmó Tarqui

El dirigente del sector de transporte pesado informó que en la tarde de esta jornada se reunió con las autoridades de YPFB para tratar sobre el desabastecimiento del combustible, donde se expresó el malestar y la molestia de los transportistas que sufren la escasez de este recurso desde la anterior semana.

Tarqui informó que las autoridades de YPFB se comprometieron a abastecer con más cupos de los establecidos a los diferentes surtidores a nivel nacional a fin de normalizar su abastecimiento.

El dirigente rechazó cualquier desabastecimiento a "estas alturas del año", donde los transportistas de todos los sectores necesitan realizar diferentes pagos, como el SOAT, deudas bancarias, pago de impuestos, entre otros, por lo que no se puede tolerar ninguna contingencia que lleve a paralizar al sector.

Tarqui explicó que la escasez se sufre desde la anterior semana, y afecta a absolutamente todos los transportistas del sector pesado, interdepartamental, interprovincial y urbano, por lo tanto, "no es nada creíble", las últimas versiones de las autoridades de YPFB y la ANH sobre la escasez del carburante.

El dirigente no descarta "una mano negra" detrás del desabastecimiento del producto por lo que también anuncia las investigaciones necesarias para dar con los responsables, "vamos a llegar hasta a las instancias correspondientes para esclarecer este problema", finalizó.