El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Guillermo Benavidez, denunció que el oficialismo retomó la sesión sin la presencia de parlamentarios opositores, vulnerando el reglamento interno.

"Nos sacaron en la tarde diciendo que cerrarían el lugar, pero en la noche reiniciaron la sesión a puertas cerradas", reclamó el legislador.

La reunión estuvo encabezada por el presidente de la comisión, el diputado arcista Hernán Hinojosa, y contó con la presencia del ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo. Mientras oficialistas defendían el contrato, legisladores evistas y de oposición manifestaron su rechazo, argumentando falta de transparencia y posibles afectaciones económicas y ambientales.

La estatal YLB firmó contratos con la empresa Hong Kong CBC Invest Limited para inyectar $us 1.030 millones y con la empresa rusa Uranium One Group, que comprometió la inversión de $us 975 millones para industrializar el litio.