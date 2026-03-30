Se tensa en la ALP el debate para aprobar créditos externos

El tratamiento de nuevas inversiones extranjeras y la aprobación de créditos volvió a tensar el ambiente en la Asamblea Legislativa, donde oficialismo y oposición expusieron visiones contrapuestas sobre el rumbo económico del país.

El diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, planteó la necesidad de revisar disposiciones de la Constitución Política del Estado antes de dar luz verde al paquete normativo impulsado por el Ejecutivo. “Después de 20 años, estos candados se han convertido en una camisa de fuerza que puede inviabilizar el desarrollo del país, especialmente en áreas como hidrocarburos”, afirmó.

En respuesta, el senador del Partido Demócrata Cristiano, Nicanor Cochi, descartó esa opción y advirtió que una eventual modificación constitucional implicaría mayores tiempos. “No es de la noche a la mañana, la Constitución requiere consulta al pueblo y eso llevaría más tiempo”, sostuvo.

En días pasados, el presidente Rodrigo Paz exhortó al Legislativo a aprobar los créditos pendientes, señalando que estos permitirán ejecutar obras en beneficio de la población.

Desde el oficialismo, la diputada Claudia Bilbao defendió la contratación de financiamiento externo y aseguró que los recursos están destinados a proyectos específicos. “Estos créditos no son para gasto corriente, son para proyectos específicos y necesarios para Bolivia y sus departamentos”, enfatizó.

No obstante, otras voces en el Legislativo insistieron en la necesidad de transparentar el uso de recursos previamente aprobados antes de autorizar nuevos préstamos, señalando que es fundamental rendir cuentas sobre cada desembolso.

En paralelo, la Asamblea Legislativa aguarda la remisión del Presupuesto General del Estado reformulado para 2026, documento que aún no fue enviado por el Ejecutivo y que será clave para definir la planificación económica en los próximos meses.