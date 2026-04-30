Nuevas autoridades asumen en alcaldías con deudas y problemas

Tras el entusiasmo del triunfo electoral y la recepción de sus credenciales el pasado martes, las nuevas 5.400 autoridades subnacionales del país (gobernadores, alcaldes,concejales y asambleístas) se aprestan a asumir sus cargos en medio de denuncias de que encontrarán alcaldías con deudas, iliquidez, desfalcos y otros problemas económicos.

La Fundación Jubileo alertó de la situación crítica económica tanto en municipios como en gobernaciones. Según el estudio de la institución, de los 343 municipios, solo 77 serían viables bajo ciertos indicadores, dijo el director Juan Carlos Núñez.

Núñez sostuvo que desde el proceso preelectoral se anticipaba que la situación fiscal de recursos especialmente hacia gobernaciones y municipios iba a ser preocupante. saldo cero.

“Cuál era la forma de operar que nosotros presumimos: esta gente endeudaba al municipio, sacaba plata y, como ya no funcionaba bien el municipio, empezaba a destinarla a otras cosas, con la idea de reponerla después y avanzar en las obras. Pero no recaudaban y al final se generó una ‘bola de nieve’ que derivó en este estado, donde básicamente la ciudad dejó de funcionar”, explicó.

El alcalde electo de Santa Cruz, Manuel Saavedra, adelantó que recibe una ciudad con múltiples problemas acumulados, entre ellos canales sin limpieza, parques descuidados, alumbrado deficiente, calles con baches, conflictos en salud, salarios adeudados, transporte público y manejo de residuos sólidos.

Además de Santa Cruz, varias autoridades de ciudades capitales han alertado sobre la mala situación.