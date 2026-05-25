Denuncian abusos sindicales en La Paz: Multas por no bloquear y castigos a dirigentes

Denuncian dictadura sindical en algunas comunidades de La Paz. Los vecinos se ven obligados a salir a bloquear bajo amenazas y a pernoctar en las carreteras pese al frío intenso por invierno. Además, algunos dirigentes son castigados por asistir a diálogos con el Gobierno.

"En el campo nos obligan a bloquear por multa y a dormir en la carretera, en este frío intenso, eso más. No hay consideración", denunció un poblador de Guaqui a Urgente.bo.

Asimismo, en la subcentral de Huarina, un dirigente fue obligado a vestirse de pollera como "castigo" de su comunidad al haber participado de una reunión de diálogo de negociación con el Gobierno.

Los pobladores calificaron de "vendidos" al Gobierno y de traición los acercamientos entre los pobladores y el Gobierno. En imágenes difundidas en redes sociales, el dirigente es confrontado en medio de una gran multitud de personas y es obligado a usar la pollera.

Los bloqueos en las carreteras en La Paz cumplen al menos 20 días. Desde el Gobierno informaron que se ha dialogado con los movilizados en distintos espacios, pero hasta la fecha, los campesinos no han retrocedido. Este lunes, el sector marcha, junto a la Central Obrera Boliviana (COB) hacia el centro paceño.