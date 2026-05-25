Senamhi pronostica nevadas y temperaturas de hasta 2 grados en La Paz

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó bajas temperaturas, lluvias y nevadas en la ciudad de La Paz y en regiones altas del departamento hasta al menos el miércoles, con registros mínimos de hasta 2 grados centígrados. Además, no descartó que las precipitaciones se extiendan durante toda la semana.

El pronosticador del Senamhi Diego Perales informó que las condiciones climáticas afectarán principalmente al occidente del país debido a la presencia de cielos nubosos y precipitaciones.

“Vamos a tener temperaturas bajas en el occidente y en la ciudad de La Paz debido a que registraremos cielo nuboso y precipitaciones, tanto lluvia como nevada, por lo menos hasta el miércoles. Sin embargo, no se descarta que las precipitaciones se extiendan durante toda esta semana en el departamento”, explicó a medios estatales.

Según el reporte, las nevadas se presentarán en la región del altiplano, las cabeceras de cuenca en los valles y sectores de la cordillera oriental.

Perales indicó que durante las primeras horas de este lunes la ciudad de La Paz registró temperaturas mínimas entre 2 y 4 grados centígrados, mientras que las máximas oscilarán entre 12 y 15 grados.

Ante el descenso de las temperaturas, el Senamhi recomendó a la población abrigarse adecuadamente, sobre todo entre las 05.00 y 06.00, para evitar enfermedades respiratorias y resfríos.

En el oriente del país, el especialista explicó que las temperaturas registraron un leve incremento durante el fin de semana; sin embargo, el ingreso de un frente frío de características débiles impedirá que este lunes los termómetros alcancen los valores habituales de entre 30 y 32 grados centígrados.