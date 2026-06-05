Cabildo en El Alto determina dar 48 horas para la renuncia de Paz y ratifica bloqueos

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Publicado el 05/06/2026 a las 16h46
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El cabildo realizado este viernes en el Distrito 7 de la ciudad de El Alto determinó otorgar 48 horas para que el presidente Rodrigo Paz presente su renuncia. Además informaron que continuarán los bloqueos de caminos y exigen la liberación de las personas detenidas durante las movilizaciones.

“Como pueblo alteño, del Distrito 7, ha determinado que el señor, el gringo, tiene que dar un paso al costado. El pueblo, los vecinos y la población de los nueve departamentos de Bolivia quieren la renuncia del presidente”, manifestó un dirigente.

Asimismo, exhortó a los legisladores alteños a respaldar las demandas de las organizaciones sociales y no aprobar la Ley de Regulación de Estados de Excepción. De igual forma, el dirigente también advirtió que las medidas de presión continuarán.

En ese sentido, aseguró que los sectores movilizados mantendrán las protestas hasta lograr la renuncia de Paz. “Por lo tanto, nosotros seguimos los bloqueos y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Se dio 48 horas para que renuncie este Gobierno traidor”, sostuvo.

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