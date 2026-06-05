Convocan a comisión de Constitución de Diputados para tratar ley que regula el Estado de excepción

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados fue convocada para sesionar este sábado 6 de junio a las 08:45; en el orden del día, está el tratamiento del proyecto de ley 161/2025-2026, que regula los Estados de Excepción, que ya fue aprobada por la Camara de Senadores.

En el documento al que accedió UNITEL, se indica que esta sesión será virtual mediante a través de tecnologías de información.

En caso de darse curso a la norma, se estima que el pleno de la Cámara de Diputados sea convocado para tratar el proyecto el mismo sábado en horas de la tarde.

La convocatoria a la comisión surge tras la aprobación del Senado sobre esta ley que regula el Estado de excepción, medida que es pedida por diversos sectores que ven la necesidad de que se aplique para evitar que los bloqueos continúen asfixiando a las regiones que desde hace 36 días tienen sus principales vías cortadas.

Asamblea tiene la última palabra

El senador de Libre, José Ormachea, explicó que si bien el proyecto de ley fue aprobado en el Senado, todavía debe darse curso en Diputados y que, aún si esto ocurriese, para que la ley pueda entrar en vigencia, "incluso si el presidente (Rodrigo Paz) firma el decreto", debe tener la aprobación de la Asamblea Legislativa.

En ese sentido, hizo énfasis en que tras la emisión de un eventual decreto, que pueda emitir el Ejecutivo nacional, "en 72 horas la Asamblea Legislativa confirma o rechaza ese Estado de excepción".

Reunión

Los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, presidida por el diputado de Unidad, Juan Del Granado, se reunieron el viernes con el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, con el objetivo de coordinar acciones que contribuyan a la solución del conflicto social que atraviesa el país.

"La Comisión de Constitución ha reiterado su mejor disposición para contribuir al diálogo. Sin embargo, se nos informó que este proceso ya se encuentra en curso, por lo que realizaremos un seguimiento a su desarrollo, con la expectativa de que arroje resultados satisfactorios en las próximas horas", señaló el legislador.

Tras el encuentro, el diputado expresó la preocupación de la comisión por las dificultades que enfrenta el país.