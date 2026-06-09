Debra Hevia concluye su misión diplomática en la Embajada de EEUU en Bolivia

La encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia, Debra Hevia, concluyó su misión diplomática en el país luego de tres años de trabajo.

“Luego de casi tres años de excelente servicio como jefa de misión en la Embajada de Estados Unidos en La Paz, la diplomática de carrera Debra Hevia se despide de Bolivia en los próximos días para regresar a Washington, D.C.”, señala una publicación en X de la embajada estadounidense.

En previsión de la partida de Hevia, la legación diplomática informó que el trabajo de la Embajada de Estados Unidos continuará sin interrupciones y anunció que Erik Martini asumirá el cargo “de inmediato”.