Daroca pide “un poquito de paciencia” por filas para combustible

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, hizo un llamado a la paciencia de los conductores que deben esperar horas, en largas filas, para cargar combustible a sus vehículos.

“El mensaje es un poquito de paciencia, creo que hemos tenido un problema muy grande con los bloqueos”, dijo Daroca en el programa La Mañana en Directo de la red Erbol.

El alto funcionario manifestó que siente la desesperación de la gente para seguir su vida normal, pero recalcó que “después de 55 días de un bloqueo que nos ha paralizado toda la logística, volverla a activar demora un tiempo”.

Dijo que se debe tomar en cuenta tiempos de viaje, porque se está trayendo gasolina desde los puertos.

Sin embargo, señaló que se está activando la distribución de volúmenes mayores, hacia diferentes ciudades del país, aunque su mayor preocupación es La Paz.

“Estamos ya incrementando volúmenes estableciendo haciendo una sobreoferta, justamente para volver a llenar el parque automotor que ha estado vacío. Aquí no es solamente la el combustible para llenar un vehículo, sino que imagínese después de 50 días todos los vehículos han estado con los tanques en reserva o menos. Entonces, este es un un volumen de combustible que tiene que ser repuesto”, manifestó.

Daroca aclaró también que las colas por combustible no son estáticas, sino están en movimiento.

En cuanto a los precios de los combustibles, el presidente de YPFB manifestó que por ahora no se subirán, dado que está volviendo a bajar el precio el barril de petróleo tras la guerra en Irán.

“Vamos a mantener los precios, y lo que sí estamos trabajando es en mejorar la calidad de la gasolina que se comercializan”, agregó.