Senado conforma comisión para investigar el “caso Zapatero”

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles una resolución camaral para la conformación de una comisión especial que impulsará acciones investigativas en el denominado “caso Zapatero”.

“Queda, por lo tanto, conformada la comisión y esperamos la directiva para la designación de los miembros de cada bancada”, señaló el presidente del Senado, Diego Ávila, luego de que la propuesta fuera respaldada por más de dos tercios de votos.

La comisión estará integrada por seis legisladores, elegidos de las tres bancadas. En la sesión, hubo posiciones divididas sobre el tema y se debatió si la comisión estaría integrada por seis o siete parlamentarios; en esta última opción se planteó la inclusión de una séptima integrante, lo que finalmente fue descartado.

Los parlamentarios de la comisión tendrán un plazo de tres meses para realizar las indagaciones y presentar los resultados en un informe final que será puesto a consideración del pleno del Senado.

El denominado “caso Zapatero” es una investigación que lleva adelante la Justicia de España dentro del caso Plus Ultra, en la que se analiza si el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, habría incurrido en presunto tráfico de influencias al realizar gestiones en favor de empresas privadas a cambio de remuneración económica.

Bolivia aparece involucrada en el caso debido a que el Grupo Gloria tiene inversiones en el país a través de Soboce (Sociedad Boliviana de Cemento), empresa que mantenía litigios millonarios con el Estado boliviano, principalmente con Fancesa.

Según la investigación preliminar en España, Zapatero habría realizado reuniones y contactos con autoridades bolivianas para interceder en favor de los intereses de ese grupo empresarial durante el desarrollo de esos procesos judiciales y administrativos.