Gobierno proyecta a Bolivia como eje bioceánico: "No debe integrarse, debe integrar"

El Gobierno presentó este lunes los nuevos lineamientos de su política exterior y proyectó a Bolivia como un país bioceánico y articulador de la región. La propuesta busca dejar atrás una visión centrada en la mediterraneidad para posicionar al país como un eje de integración sudamericana.

"Durante mucho tiempo pensamos que Bolivia debe integrarse a la región. Hoy planteamos una visión mucho más ambiciosa. Bolivia no solo debe integrarse, Bolivia debe integrar a la América Latina, al hemisferio y al mundo", afirmó el canciller Fernando Aramayo.

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, sostuvo que la política exterior debe orientarse a la cooperación y a generar oportunidades para el desarrollo nacional.

Aramayo explicó que la nueva visión pretende que Bolivia deje de ser percibida únicamente por su condición mediterránea y se proyecte como un país bioceánico, logístico y estratégico, capaz de conectar territorios, mercados, recursos y oportunidades en la región.

El canciller señaló que la política exterior estará guiada por los principios de soberanía, pragmatismo, previsibilidad e interés nacional. Además, remarcó que la diplomacia deberá traducirse en resultados concretos como inversiones, apertura de mercados, transferencia tecnológica y mayor conectividad.

Por su parte, Paz afirmó que el Gobierno dejó atrás una política exterior basada en afinidades ideológicas y apuesta por una relación abierta con todos los países, siempre bajo principios democráticos. También destacó que la Cancillería se encuentra en un proceso de modernización para fortalecer la carrera diplomática y adecuarla a los desafíos del nuevo contexto internacional.