Libre propone que la Asamblea lidere la reforma a la CPE y que Paz aporte con su silencio

Luis Vásquez Villamor, vocero de Libre, afirmó este jueves que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe ser la protagonista de la reforma constitucional y que debe trabajar sin tiempo que perder. Vásquez afirmó que el Gobierno y Rodrigo Paz deben guardar silencio sobre este tema.

“La reforma constitucional hoy día es impostergable y es ineludible, no hay forma de eludir esta transformación de fondo que requiere el Estado boliviano, es impostergable. No tenemos tiempo para seguir esperando, tenemos que ponernos manos a la obra. La búsqueda de consensos debe continuar y debe tratar de llegar a reunir a una gran cantidad de gente y, sobre esta base, llevar adelante un proceso de concertación y de búsqueda de acuerdo nacional desde la Asamblea Legislativa”, dijo Vásquez a Urgente.bo.

Hace semanas, el expresidente Jorge Tuto Quiroga, líder de Libre, presentó una propuesta de reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia, que abarca 111 artículos estructurados en cinco ejes fundamentales: apertura económica, reforma judicial, lucha contra la corrupción, autonomías y descentralización, y digitalización del Estado.

Vásquez afirmó que esta propuesta debe tratarse cuanto antes y que la Asamblea debe tomar un rol “protagónico” en el proceso, lejos de los líderes políticos, sino mediante el consenso y la búsqueda de los votos necesarios para su aprobación.

“Necesitamos 111 votos y para eso se debe trabajar este consenso con todos los parlamentarios y es un deber de todos llevar adelante una reforma de este nivel porque eso va a permitir enfrentar la crisis en mejores condiciones de las que estamos hoy en día”, resaltó.

La reforma de la Constitución es uno de los planes que tiene Libre y Tuto Quiroga dentro de una “tríada de propuestas”. Una de ellas es la reforma parcial, otra es la aprobación de leyes sectoriales importantes y, finalmente, constitucionalizar la estructura del país.

Luis Vásquez afirmó que esta propuesta de reforma constitucional debe ser impulsada desde los legisladores en la ALP y que, en el caso del Gobierno y el presidente Paz, deben guardar “silencio”.

“En el caso del Presidente creemos que la mejor contribución que puede hacer en este momento es dejar que la Asamblea tome el protagonismo, produzca la ley y respetar lo que la Asamblea decida sobre este tema. Y para ello les pedimos a todos los líderes, pero principalmente al Presidente, que permita que sea la Asamblea la que tome el protagonismo. A veces el silencio y la ausencia es una buena contribución”.

La reforma parcial de la CPE debe ser aprobada con una votación de más de dos tercios en el pleno de la Asamblea para luego ser sometida a referéndum. El vocero de Libre destacó que el argumento que tiene para que Paz se aleje de esta propuesta es que no quiere que se convierta en un referéndum plebiscitario.

“Una apreciación personal o una especie de centralidad política en el Gobierno, lo único que va a llevar es que este referéndum constitucional que adscribe al ciudadano al voto de un proyecto de ley determinado se transforme de referéndum en plebiscito. El plebiscito quiere decir que van a ir a votar por una persona, si están de acuerdo o no con el presidente, y ahí las posibilidades de perder son muy amplias, como todo el mundo lo analiza por el actual momento que viven el Gobierno y el Presidente en particular”.