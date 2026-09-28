Policía y FFAA activan control ante anuncio de paro de choferes, hoy

Tras los anuncios de movilizaciones y bloqueos por parte del sector del transporte, que fijaron su medida para hoy, la Policía Bolivia y las Fuerzas Armadas activaron el Plan de Operaciones “Bolivia Unida”. En la Paz, la Policía desplegó 900 efectivos en los principales accesos y puntos estratégicos de la urbe.

En Cochabamba varios sectres del transporte no acatarán el paro y trabajarán con normalidad.

“Tenemos más de 900 efectivos desplegados en diferentes lugares estratégicos de ingreso a la ciudad de La Paz”, señaló el comandante departamental de La Paz, Ricardo César Terrazas.

Terrazas señaló que el operativo está activo desde hace dos semanas aproximadamente y que contempla la presencia de efectivos policiales y militares en sectores estratégicos de la urbe.

El oficial sostuvo que el operativo tiene “carácter preventivo” y que el personal policial y militar permanecerá movilizado durante un tiempo prolongado. “Este servicio es de largo aliento y continuamos con él. Este servicio está para prevenir justamente cualquier desorden que se pueda dar o cualquier actividad que vaya en contra del orden público”, afirmó.

Para hoy, algunos sectores del transporte, como la Federación de Transporte Yungas La Paz anunció que paralizará durante 24 horas el transporte pesado y liviano hacia esa región.

La organización señala que participaron 16 centrales y 130 sindicatos en el ampliado que tomó la decisión. Lo mismo ocurrirá en el Norte de La Paz, según algunos anuncios.

Sin bloqueos

La confederación de choferes anunció que su protesta contra el levantamiento de la subvención al diésel será sin bloqueos. Sin embargo, Terrazas señaló que, ante eventuales cortes de vías, la primera medida será el diálogo con los sectores movilizados.

Primero diálogo

Agregó que, si no existe disposición para alcanzar acuerdos, los efectivos actuarán conforme a las normas establecidas en el estado de excepción vigente.

“En primera instancia, nosotros siempre vamos a dialogar, porque somos de la cultura del diálogo”, afirmó Terrazas.

El transporte urbano de Santa Cruz ratificó su participación en la medida.A causa de la protesta, la Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz determinó que este lunes las clases se desarrollarán a distancia.