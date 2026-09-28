Policía y FFAA activan control ante anuncio de paro de choferes, hoy

País
Redacción Central
Publicado el 28/09/2026 a las 8h36
ESCUCHA LA NOTICIA

Tras los anuncios de movilizaciones y bloqueos por parte del sector del transporte, que fijaron su medida para hoy, la Policía Bolivia y las Fuerzas Armadas activaron el Plan de Operaciones “Bolivia Unida”. En la Paz, la Policía desplegó 900 efectivos en los principales accesos y puntos estratégicos de la urbe.

En Cochabamba varios sectres del transporte no acatarán el paro y trabajarán con normalidad.

“Tenemos más de 900 efectivos desplegados en diferentes lugares estratégicos de ingreso a la ciudad de La Paz”, señaló el comandante departamental de La Paz, Ricardo César Terrazas.

Terrazas señaló que el operativo está activo desde hace dos semanas aproximadamente y que contempla la presencia de efectivos policiales y militares en sectores estratégicos de la urbe.

El oficial sostuvo que el operativo tiene “carácter preventivo” y que el personal policial y militar permanecerá movilizado durante un tiempo prolongado. “Este servicio es de largo aliento y continuamos con él. Este servicio está para prevenir justamente cualquier desorden que se pueda dar o cualquier actividad que vaya en contra del orden público”, afirmó.

Para hoy, algunos sectores del transporte, como la Federación de Transporte Yungas La Paz anunció que paralizará durante 24 horas el transporte pesado y liviano hacia esa región.

La organización señala que participaron 16 centrales y 130 sindicatos en el ampliado que tomó la decisión. Lo mismo ocurrirá en el Norte de La Paz, según algunos anuncios.

Sin bloqueos

La confederación de choferes anunció que su protesta contra el levantamiento de la subvención al diésel será sin bloqueos. Sin embargo, Terrazas señaló que, ante eventuales cortes de vías, la primera medida será el diálogo con los sectores movilizados.

Primero diálogo

Agregó que, si no existe disposición para alcanzar acuerdos, los efectivos actuarán conforme a las normas establecidas en el estado de excepción vigente.

“En primera instancia, nosotros siempre vamos a dialogar, porque somos de la cultura del diálogo”, afirmó Terrazas.

El transporte urbano de Santa Cruz ratificó su participación en la medida.A causa de la protesta, la Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz determinó que este lunes las clases se desarrollarán a distancia.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
El precio del petróleo sube tras el rechazo de Trump a las exigencias de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Evistas se movilizarán si el Gobierno no repone subvención al diésel en siete días
3
La construcción se contrae casi en un 30% por falta de inversión
4
Llegan 900 mil vacunas contra la rabia para la campaña masiva
5
El Primer Festival Internacional de Literatura realza la 19va versión de la FILC

Más en País

28/09/2026
El País de Tarija denuncia escala del avión presidencial en exclusiva playa de Florida
Una investigación del diario tarijeño El País señala que la aeronave FAB-002, utilizada para trasladar al presidente Rodrigo Paz y su delegación a Estados...
Ver más
27/09/2026
Evistas se movilizarán si el Gobierno no repone subvención al diésel en siete días
El expresidente Evo Morales emplazó al Gobierno de Rodrigo Paz a abrogar hasta el 3 de octubre el Decreto Supremo 5716, que eliminó la subvención estatal al...
Ver más
El sector panificador anunció que mantendrá el precio del pan tras la dotación de harina que gestionó el Gobierno nacional para garantizar la producción de este alimento.
Ver más
27/09/2026
Panificadores mantendrán el precio del pan tras dotación de harina del Gobierno
El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, convocó al secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, y a los miembros del Comité...
Ver más
27/09/2026
Gobierno convoca a la Confederación de Choferes a mesa de diálogo para este martes 29
El expresidente Evo Morales y sus seguidores se reúnen en un ampliado en Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba. La dirigencia anunció que el objetivo del encuentro es analizar la situación del país y...
Ver más
26/09/2026
Evistas se reúnen en un ampliado en Lauca Ñ para definir medidas contra políticas de Paz
El estado de excepción no ha frenado a un grupo de sectores de Betanzos que la mañana de este sábado han instalado un bloqueo en la carretera que une a Potosí con Sucre, según un reporte de Unitel.
Ver más
26/09/2026
Pese al estado de excepción, en Betanzos bloquean la carretera Potosí - Sucre por la falta de combustible
En Portada
27/09/2026 País
Panificadores mantendrán el precio del pan tras dotación de harina del Gobierno
El sector panificador anunció que mantendrá el precio del pan tras la dotación de harina que gestionó el Gobierno nacional para garantizar la producción de...
vista
28/09/2026 Economía
El precio del petróleo sube tras el rechazo de Trump a las exigencias de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz
Los precios del petróleo subieron con fuerza este lunes en los mercados asiáticos, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara una...
vista
26/09/2026 Cochabamba
Transporte Federado de Cochabamba decide no acatar el paro del lunes
El Transporte Federado de Cochabamba no se sumará al repliegue de sus unidades o paro convocado para el lunes, por lo que el servicio será normal en favor de...
vista
27/09/2026 Cochabamba
Llegan 900 mil vacunas contra la rabia para la campaña masiva
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) comenzó a distribuir 900 mil vacunas antirrábicas a los centros de salud del departamento destinadas a la campaña...
vista
28/09/2026 País
El País de Tarija denuncia escala del avión presidencial en exclusiva playa de Florida
Una investigación del diario tarijeño El País señala que la aeronave FAB-002, utilizada para trasladar al presidente Rodrigo Paz y su delegación a Estados...
vista
27/09/2026 Economía
La construcción se contrae casi en un 30% por falta de inversión
La crisis que enfrenta Bolivia dio un fuerte golpe al sector de la construcción, que solo durante este primer semestre de 2026 cayó en casi un tercio, es decir...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
Tras los anuncios de movilizaciones y bloqueos por parte del sector del transporte, que fijaron su medida para hoy, la...
Ver más
28/09/2026 País
Policía y FFAA activan control ante anuncio de paro de choferes, hoy
El Papa León XIV realizará del 6 al 17 de noviembre su primer viaje apostólico a América del Sur. Durante doce días...
Ver más
28/09/2026 Mundo
El itinerario del papa León XIV en Argentina, Uruguay y Perú
Una investigación del diario tarijeño El País señala que la aeronave FAB-002, utilizada para trasladar al presidente...
Ver más
28/09/2026 País
El País de Tarija denuncia escala del avión presidencial en exclusiva playa de Florida
Deportes
Bolivia repitió la hazaña conquistada en Cochabamba 2018, después de que este sábado el equipo masculino integrado por...
Ver más
26/09/2026 Multideportivo
El equipo masculino de ráquetbol conquistó la medalla de oro tras vencer a Argentina por 2-0
La tarijeña Nicole Mollo de 15 años, Maestra Internacional Femenina WIN, permanece invicta y se perfila como la gran...
Ver más
25/09/2026 Multideportivo
La tarijeña Nicole Mollo de 15 años permanece invicta en el Mundial de Ajedrez
Tras una brillante participación tanto singles como en dobles, el raquetbolista boliviano Conrrado Moscoso le regaló...
Ver más
25/09/2026 Multideportivo
Conrrado Moscoso ratifica su poderío en el ráquetbol al ganar dos medallas
Una medalla de bronce y clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, eso es lo que logró este jueves la...
Ver más
24/09/2026 Multideportivo
Sol Sandoval gana bronce en los Juegos Suramericanos y se clasifica a los Panamericanos de Lima 2027
Tendencias
Una fruta que rara vez aparece en las listas de alimentos recomendados para la salud cognitiva podría proteger el...
Ver más
24/09/2026 Salud
La fruta que neurólogos recomiendan para cuidar el cerebro después de los 50 años
Los investigadores Paola Nogales-Ascarrunz y Enzo Aliaga-Rossel fueron reconocidos por el Gobierno Autónomo...
Ver más
23/09/2026 Ciencia
Reconocen a científicos de la UMSA que descubrieron a Tilcayo, felino de Yungas
Una pausa bajo la sombra de un vehículo terminó con una sorpresa para el biólogo Vincent Vos. Sobre la rama de un árbol...
Ver más
22/09/2026 Medio Ambiente
Una lagartija buscada desde 2023 aparece en Riberalta
Los investigadores Paola Nogales-Ascarrunz y Enzo Aliaga-Rossel fueron reconocidos por el Gobierno Autónomo...
Ver más
21/09/2026 Ciencia
Reconocen a científicos de la UMSA que descubrieron a Tilcayo, el nuevo felino de los Yungas
Doble Click
Cada año que pasa la Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) se expande. Este año, la decimonovena edición...
Ver más
27/09/2026 Cultura
El Primer Festival Internacional de Literatura realza la 19va versión de la FILC
La lista de las películas con mayor recaudación de la historia continúa cambiando con la llegada de nuevos estrenos...
Ver más
27/09/2026 Cine
Avatar lidera el ranking de las 15 películas más taquilleras de la historia
“Los bolivianos” es la obra literaria del destacado escritor tarijeño Gonzalo Lema Vargas que fue presentado ayer en el...
Ver más
25/09/2026 Cultura
Lema intenta politizar el pasado histórico de los bolivianos con su nueva obra
Luis Espinal volverá a las páginas, pero esta vez dibujado. Una novela gráfica reconstruye episodios de su vida y...
Ver más
25/09/2026 Cultura
Una novela gráfica rescata a Luis Espinal más allá de su muerte