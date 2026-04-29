Transparencia revela que el BCB compró bonos a un precio ficticio

Luego de la aprehensión de exejecutivos del Banco Central de Bolivia (BCB), el viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que el presunto hecho de corrupción consiste en transacciones de bonos que se realizaron a “precio fantasma” durante la gestión 2024, generando un daño económico al Estado de 142,3 millones de dólares.

Según explicó, a mediados de 2024 se realizaron siete transacciones de compra de bonos, pagando un precio que estaba por encima del ofertado.

Por ejemplo, en uno de los casos una entidad financiera ofertó bonos con un valor aproximado de 12,3 millones de dólares, pero el Banco Central habría concretado la compra por más de 21,7 millones de dólares, generando una diferencia superior a 9 millones de dólares en una sola operación.

“En vez de hacerlo al precio real, al precio de mercado, generan un precio ficticio, un precio irreal, un precio fantasma, es decir, lo que costaba 54 fue adquirido por el Banco Central a 99”, comentó el viceministro.

Aseveró que, incluso, en el BCB se había instruido al área contable que modifique los valores en los registros, de tal manera que aparenten una transacción de acuerdo con la estimación económica ficticia.

“Estos hechos no pueden entenderse como simples decisiones administrativas. Cuando existen indicios de daño económico al Estado y posibles alteraciones posteriores en registros contables, corresponde activar las acciones legales y garantizar que se determinen responsabilidades”, afirmó.

Imputación formal

La jefa de la División Especializada en Lucha Contra la Corrupción (Delcc) de la Fiscalía, Claudia Sempertegui, brindó detalles sobre el avance en la investigación contra el expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, y otros tres exfuncionarios involucrados en el asunto.

Claudia Sempertegui confirmó que el ministerio Público ha emitido la imputación formal contra cuatro personas que trabajaron en el BCB. Los imputados enfrentan cargos por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, tras la realización de transacciones irregulares que habrían ocasionado un grave daño económico al país.

Sempertegui detalló que el ministerio Público ha solicitado que se detenga preventivamente a los cuatro acusados por un período de seis meses, con el objetivo de asegurar que no interfieran en el desarrollo de la investigación.

Los implicados, incluyendo a Rojas y otros tres exfuncionarios del BCB, permanecerán en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mientras se determina la fecha y hora de la audiencia cautelar.

Esta audiencia será fundamental para decidir las medidas cautelares que se aplicarán a los acusados antes de su posterior traslado a un centro penitenciario.