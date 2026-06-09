Fiscalía de Chile: Droga impregnada en madera provenía principalmente de Pando

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Publicado el 09/06/2026 a las 11h01
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Mario Carrera, fiscal regional de Arica y Parinacota (Chile), afirmó en las últimas horas que la mayor parte de la droga impregnada en cargamentos de madera provenía del departamento de Pando.

"Principalmente en Bolivia, todos los contenedores vienen de Bolivia y dentro de ese país la zona que más se repite es Pando, frontera con Brasil (... es el lugar que más se repite, pero no es el único tenemos (También sale de) Santa Cruz y Cochabamba, pero principalmente de esa región (Pando)", respondió Carrera, consultado por Bio Bio de Chile.

En las últimas horas, un operativo desarrollado en el puerto de Arica permitió a las autoridades chilenas asestar uno de los golpes más duros al narcotráfico vinculado a cargamentos procedentes de Bolivia.

La Fiscalía de Arica y Parinacota, la Policía Marítima y el Servicio Nacional de Aduanas incautaron 108 toneladas de sustancias ilícitas impregnadas en cargamentos de madera con destino a distintos mercados internacionales.

El fiscal regional explicó que la cantidad decomisada corresponde aproximadamente al 10% de la carga total analizada. Entre las sustancias detectadas se encuentran cocaína, clorhidrato de cocaína y ketamina, incorporadas mediante un sofisticado proceso que dificultaba su detección mediante escáneres o inspecciones convencionales.

Las autoridades chilenas informaron que la droga estaba adherida a más de mil toneladas de madera distribuidas en decenas de contenedores que iban a ser enviados a más de 14 puertos del mundo, principalmente en Europa, Estados Unidos y Oceanía.

"Es muy novedoso, porque normalmente estamos acostumbrados que hagan huecos en la madera o al interior de muebles, pero nunca que diluyeran la droga al interior de una sustancia como la madera", complementó Carrera.

Según la Aduana de Chile, la droga incautada podría "haber generado ganancias criminales superiores a los 8.334 millones de dólares en mercados europeos". Asimismo, las autoridades informaron que todavía quedan contenedores por revisar, por lo que la cifra de droga decomisada podría aumentar.

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