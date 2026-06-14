Policía atribuye asesinato de dirigente de Yapacaní a ajuste de cuentas por narcos

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 14/06/2026 a las 5h59
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Ayer a la madrugada fue hallado muerto el dirigente del municipio de Yapacaní, Édgar P.S, según el reporte de la Policía.

Antes de este hecho, se conoció la denuncia de que un grupo de siete personas encapuchadas y armadas ingresó a un domicilio de la comunidad de San Germán, en Yapacaní, y se llevó a una persona identificada como el fallecido.

“Se tiene conocimiento que estaban pidiendo un rescate, pero no tenemos la certeza si se concretó o no eso”, indicó ayer el subcomandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), José Luis Cuéllar, a U nitel.

Se conoce extraoficialmente que los secuestradores pedían un rescate de 150.000 dólares.

Una de las hipótesis de la Policía es que la ejecución fue por “ajuste de cuentas presumiblemente por narcotráfico”.

De acuerdo con la denuncia, el secuestro fue  la noche del jueves y ya fue reportado ante las autoridades policiales que han ejecutado operativos para dar con el paradero del dirigente productor de la zona norte.

El grupo obligó a la víctima a subir a un vehículo y posteriormente se dirigió con rumbo desconocido.

Según datos extraoficiales, la víctima habría recibido al menos cinco impactos de bala en su cuerpo.

 

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