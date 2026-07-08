Jefe policial afirma que los 2 bolivianos abatidos en Brasil pertenecían al PCC

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó ayer que, de manera preliminar, se estableció que los dos bolivianos abatidos la tarde del domingo en la zona fronteriza de Corumbá, Brasil, tras un enfrentamiento con agentes de ese país, pertenecían a la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC).

“De acuerdo a la información preliminar que se tiene, estos sí pertenecerían (al PCC) porque está siendo investigado por la muerte de un policía militar en Brasil que habría ocurrido los días pasados”, informó Gómez al ser consultado sobre el vínculo de los ciudadanos con el PCC, según reporte de El Día.

Los fallecidos

Los fallecidos fueron identificados como Luis David Justiniano y Alixberto Vázquez Corrales. Ambos tenían antecedentes por narcotráfico en Brasil y eran sospechosos del asesinato del policía militar brasileño Marcelo Pimenta da Silva.

Los hechos

Según Gómez, ambos murieron durante un enfrentamiento con la Policía Militar de Brasil. De acuerdo con el reporte, intentaban ingresar a un domicilio donde presuntamente había armas de fuego. Al advertir la presencia de los efectivos policiales, intentaron huir y opusieron resistencia, lo que derivó en un intercambio de disparos en el que fueron abatidos por los agentes brasileños.

Sigue la investigación

“También se colectaron dos armas de fuego tipo revólver calibre 38. Este caso aún se encuentra en proceso de investigación, estamos realizando el trabajo de intercambio de información”, afirmó el comandante policial.

Gómez agregó que, como parte de la investigación por el asesinato del policía militar brasileño ocurrido días atrás, la Policía Boliviana aprehendió a uno de los presuntos autores del crimen durante controles en la zona fronteriza. El sospechoso fue entregado a las autoridades de Brasil para que enfrente el proceso judicial correspondiente.

El comandante cruceño indicó que la investigación se desarrolla en coordinación con las autoridades brasileñas mediante un intercambio permanente de información para esclarecer la participación de todas las personas involucradas en el caso.