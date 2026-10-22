Gobierno denuncia a exfuncionarios de la Aduana y de Senatex por enriquecimiento ilícito

Yamil García, viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, informó este jueves que se presentó denuncias en contra de cinco exfuncionarios públicos, tres de la Aduana en Potosí y dos del Servicio Nacional Textil (Senatex) por enriquecimiento ilícito y otros delitos.

La autoridad dijo que, según la denuncia, el lunes, 15 de septiembre del 2025, 48 camiones pasaron de Villazón a Potosí, pero con pagos irregulares a funcionarios.

“Se estarían cobrando por parte de exfuncionarios de la Aduana, un monto de entre Bs 1000 si era camión y Bs 500 si era cóndor. Nos indican que estos camiones pagaron estos montos para poder pasar”, dijo.

Los denunciados son un exresponsable administrativo, otro encargado de UCOE y un exagente de COA, quienes registraron movimientos económicos fuera del perfil.

Uno de ellos acumuló más de medio millón de bolivianos sin justificación alguna. Los movimientos se efectuaban a través de depósitos y QR.

Según García, las tres personas registraron movimientos económicos Bs 554.000, otro de Bs 166.000, y un tercero con Bs 70.000. “Al no haber congruencia en los salarios con los ingresos declarados como legítimos es de excedente y se cataloga como enriquecimiento ilícito de particulares o enriquecimiento ilícito con afectación al Estado”, detalló.

Senatex

Asimismo, el Gobierno presentó una denuncia contra dos exfuncionarios de Senatex, quienes reportaron movimientos económicos que superan los 4 millones y medio de bolivianos de forma injustificada.

De acuerdo a la investigación, entre marzo y agosto del 2025, se autotransfirieron recursos del TGN a sus cuentas particulares. Los exfuncionarios públicos pretendían justificar dichos movimientos con el pago a proveedores.

Los delitos por los que fueron denunciados son enriquecimiento ilícito, falsedad en declaración jurada de bienes y rentas y posiblemente legitimación de ganancias ilícitas.